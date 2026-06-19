Si no llegaste a comprender las matemáticas, ¿por qué no darles una segunda oportunidad?

De hecho, en la presentación de su libro, aclara que le gusta hacer matemáticas en lugares insólitos, como un mercado de pulgas. Una señora que, por curiosidad, se detuvo en su puesto escuchó atentamente su presentación sobre datos geométricos: “¡Oh, yo siempre he sido una negada para las matemáticas!”, le dijo. Él respondió: “¿De veras?”. Ella mostró interés y le contestó: “Bueno, sí, pero en realidad eso no son matemáticas... se entiende bien”. Y él replicó: “¡Vaya, esta sí que es buena!”. Luego preguntó: “Entonces, ¿las matemáticas son, por definición, una disciplina incomprensible?”.

En el libro “La Gran Novela de las Matemáticas. De la Prehistoria a la Actualidad”, Mickaël Launay (matemático y divulgador de la ciencia) recorre la historia de esta disciplina desde la aparición del número hasta nuestros días. Inicia narrando que instaló un puesto de matemáticas en un mercadillo del paseo Félix Faure de La Flotte-en-Ré, Francia. A un lado estaba el de tatuajes de henna y trenzas africanas; al otro, uno de accesorios para teléfonos móviles; y enfrente, uno de joyas y baratijas. Cuenta que dudaba que su puesto llamara la atención.

Durante esta experiencia, al observar la expresión de quienes creían estar irremediablemente peleados con las matemáticas, descubrió que la curiosidad impulsa a conocerlas más. Concluyó que “las matemáticas dan miedo, pero fascinan aún más. A la gente no le gustan, pero le gustaría que le gustasen”. También reflexiona: Si es posible amar la música sin ser músico, entonces, ¿por qué no amar las matemáticas sin ser matemático? Launay está convencido de que “no es necesario entrar en detalles técnicos para comprender las grandes ideas y poder maravillarse con ellas”. De eso trata su texto.

Sin duda, cuando la matemática empezó, nadie sabía hacer cuentas y, sin embargo, se inició el proceso de su invención. Para ello, el autor retrocede unos 10 mil años, a Mesopotamia. La sedentarización empezaba; las viviendas de ladrillo y adobe formaban las primeras aldeas; la agricultura se asentaba y el clima permitía cultivar las tierras sin irrigación artificial. Poco a poco domesticaron animales y plantas, la alfarería entró en escena y la cerámica se convirtió en el primer arte del fuego. El nuevo modo de vida necesitó de medios de almacenamiento y de edificaciones.

Y así surgieron las matemáticas. Al final del cuarto milenio antes de nuestra era, en Mesopotamia, las pequeñas aldeas se habían transformado en ciudades florecientes y las formas geométricas aparecían por todas partes. Los intercambios culturales y comerciales se multiplicaban, y las matemáticas comenzaban a posicionarse.

Uno de los problemas más cotidianos relacionados con esta disciplina fue el siguiente: ¿cómo comparar el tamaño del rebaño que se marchaba con el que regresaba? Para ello, los pastores de la antigüedad desarrollaron un sistema de fichas de arcilla. Por cada oveja marcaban un simple disco con una cruz. Estas piezas recibieron el nombre latino de calculi –que significa “piedrecitas”–, término que le dio origen a la palabra cálculo. Se guardaban en una bola de barro hueca y herméticamente cerrada. ¿Pero quién conservaba las fichas? Para los dueños, ahí estaba el asunto. Luego empezaron a marcar con cruces también la superficie de la bola. Entonces, ¿para qué introducir fichas en su interior y seguir haciendo bolas? Simplemente empezaron a dibujar las imágenes en un trozo de barro cualquiera, en una tablilla plana. Y así empezó la escritura de las matemáticas.