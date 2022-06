Sigue la pobreza en la Selección Nacional

El balance no puede ser bueno. Una victoria, una derrota (muy dolorosa) y un empate en esta gira por Estados Unidos. El triunfo, ante un equipo que no irá a Qatar 2022; la derrota y el empate contra dos selecciones mundialistas que exhibieron las carencias del Tricolor, que anotó dos goles y recibió cuatro en estos duelos.

Más allá de la victoria ante Nigeria en Arlington, las carencias de esta Selección vuelven a quedar de manifiesto. Hoy por hoy, el equipo de Gerardo Martino no es capaz de generar constantes jugadas al ataque y las pocas que logra tener, no son acompañadas por la contundencia que se necesita. Le pasó en las dos que tuvo contra Uruguay y que tanto presumió el Tata, como si con eso se olvidará la goleada en contra, y tampoco concretó ayer en la que tuvo Raúl Jiménez, de frente a la portería de Ecuador.

Si a todo esto se le suma la manera en que Martino planteó el juego contra los uruguayos: un parado que, si bien ha usado en algunas ocasiones, no es el que regularmente ocupa, el cual volvió a utilizar para enfrentar a los ecuatorianos. Cuando se supone que estos partidos eran de preparación al Mundial, quedó la impresión de que el que tuvieron ante los charrúas en Arizona fue un desperdicio. Por más que el Tata haya explicado que no hicieron un mal primer tiempo, lo cierto es que tuvo que plantearlo mejor, ya que ese tipo de rivales no son comunes en estas giras.

A esta Selección basta con que el rival le comience a apretar en la salidas en la zona del mediocampo para que comiencen los nervios de sus jugadores, quienes dividen la pelota y ni siquiera tienen la capacidad de ir por los rebotes, que sería lo mínimo que se pudiera esperar ante lo que se vive.

Pero no solamente eso, sino que su defensa tiene constantes desatenciones y fácilmente le ganan la espalda, y no se diga los problemas en pelota parada, sobre todo en tiros de esquina. Por donde se le vea, este equipo no está ni lejos de uno que pueda competir en la Copa del Mundo para pensar en pasar de la fase de grupos; olvidemos el tema del quinto partido. Hoy por hoy, la preocupación debe ser la de no hacer el ridículo y no avanzar a octavos, ya que con la manera en que se sigue desenvolviendo esta Selección, es más fácil que eso ocurra. Necesita Martino hacer un verdadero análisis, una real autocrítica, de lo que le falta, porque en estos momentos este equipo mexicano no está ni para pasar los grupos.