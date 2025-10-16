Soldado prefiere desertar, que bloquear ayuda civil a damnificados

¿Les platico? ¡Arre! Sobran evidencias del lucro político que Morena está sacando con la desgracia de cientos de miles de mexicanos afectados por las torrenciales lluvias en Veracruz, parte de Tamaulipas y otros Estados. Videos, fotos, audios, van y vienen en redes sociales, chats y medios. Llegué a creer que el bloqueo a la ayuda civil para los damnificados era cosa de mandos medios e inferiores del gobierno federal a favor de Morena. Pero el cuchicheo de CSP a David Kershenobich, Secretario de Salud, para que no mencionara en la mañanera, los nombres de los municipios afectados, me quitó la duda: La misma presidenta quiere tapar el sol con un dedo y eso afecta su credibilidad. De pasada, esa “recomendación” de última hora a su subalterno, debe mermar la popularidad que tanto presumen sus rémoras dentro y fuera del gobierno.

Ese video sigue volando, lo mismo que otras evidencias del bloqueo que funcionarios y empleados de municipios en poder de Morena, aplican a civiles que quieren entregar en mano los apoyos a los damnificados. Para salir de dudas, DETONA® formó parte de una brigada de civiles que intentó este martes 14 de octubre, llevar 3 toneladas de víveres y medicinas a familias afectadas en la ciudad de Poza Rica. Exactamente en los límites de Tamaulipas con Veracruz de la carretera Nacional, hay un retén militar que detiene para inspección a ciertos vehículos que circulan de norte a sur.

Dan vía libre a transportes de carga, autobuses y vehículos particulares, pero toda camioneta VAN, de estaquitas o redilas, es enviada a una segunda revisión. Un Cabo 2o Guardacaballos -así se llama su rango en la SEDENA- de nombre Marcos, nos explicó que sus instrucciones eran pedir que dejáramos en ese puesto militar toda la carga y que ellos se encargarían de entregarla a los responsables de distribuirla en la zona afectada más próxima a dicho punto.

Nos negamos. Y cuando esperábamos que se armara un sainete, el soldado Marcos nos sorprendió cuando dijo: ”Tampoco yo estoy de acuerdo. Los jefes ya se dieron cuenta y van a mandarme detenido 7 días al cuartel; luego me van a correr del Ejército, sin compensación; ese es el castigo para los que renunciamos en casos como éste”. Nos pidió NO tomar fotos ni videos, más que a él, para no arriesgar a sus compañeros. ”No tengo miedo, pero mis compañeros, quién sabe”. Y así lo hice, con permiso suyo, para evidenciar este hecho. Tuvimos que regresarnos. Dejamos la carga en la Cruz Roja de Altamira, a la entrada de Tampico. Nos prometieron que ellos buscarían la forma de llevarla a los damnificados. De la Cruz Roja a Morena, confiamos más en la primera opción.

El Cabo 2o Guardacaballos, Marcos, me dejó su número de celular. Lo estoy recomendando con un par de agencias de seguridad privada. Seguro les va a gustar la idea de contratar a un soldado muy valiente, tanto lo es, que prefirió perder su trabajo en el Ejército que prestarse a la perversidad de lucrar políticamente con la desgracia humana.

