¿Soy una persona desorganizada o tengo un trastorno de déficit de atención? Una cosa no es igual que la otra. No te autodiagnostiques. Acude a un profesional

¿Cuál es la diferencia entre ser despistada y tener un trastorno de déficit de atención? ¿O de ser muy ordenada y tener un trastorno obsesivo-compulsivo? ¿O de sentir una profunda tristeza y padecer de depresión clínica? ¿O de estar preocupada y tener un cuadro de ansiedad generalizada? Para diagnosticar cualquier condición que se considera un trastorno hay que someternos a un diagnóstico clínico por especialistas en el tema. Podría ser psiquiatras, neuropsicólogos o neuropsiquiatras. Lo importante es distinguir entre un efecto o reacción situacional, una característica de una estructura de carácter y un conjunto de síntomas que determinan un trastorno o una condición.

Este tema se ha vuelto importante para mí, particularmente en áreas de neurodivergencia, porque creo urgente salirnos del desconocimiento y especialmente del autodiagnóstico. A veces me parece que hemos salido de la sana inquietud de autoconocimiento para lanzarnos de cabeza a una búsqueda sin descanso de razones, excusas y síntomas que nos explicarían las cosas de nuestro carácter (personalidad) que no nos agradan o que a veces nos reclaman. Al igual me da la impresión de que el sistema educativo, por tal de no ajustarse a las realidades de las necesidades de los educandos, busca las fallas en los estudiantes y se mantiene inamovible en ideas no sostenibles de lo que es la educación. Lo mismo hacen los padres. Por supuesto que desde la normativa social hay una larga lista de comportamientos que son básicos para la convivencia pero, no existe una lista válida de características que limita las que serían aceptables. Allí la diferencia.

Entre el autoconocimiento y los diagnósticos hay una brecha, claramente franqueable cuando la persona que se autoconoce se topa con algún diagnóstico. Lo que no son iguales son mi lista de características y mi lista de síntomas. Características y síntomas no son iguales y para entender cuáles de mis características pudieran formar parte de un conjunto sintomatológico requiero de especialistas.