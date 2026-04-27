¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Abisal de Nadia López García

Abisal traza de forma ágil y fragmentaria la autobiografía de Nadia López García, quien, para entender su historia y la de su familia, emprende una búsqueda que va desde los campos de pizca de fresa cerca de la frontera en Baja California hasta los bosques y las montañas de la mixteca oaxaqueña. Entre la preocupación por heredar la enfermedad de un abuelo ausente y la curiosidad por el punto más profundo de los océanos, Nadia ofrece infinidad de datos curiosos a la vez que denuncia la explotación laboral infantil, la normalización de la violencia contra las mujeres, las injusticias que enfrentan las personas jornaleras migrantes, así como los pueblos indígenas. Su prosa precisa y poética nos recuerda que si de algo sirve la escritura es para luchar contra el olvido.

Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros de Elena Poniatowska Amor

Elena Poniatowska establece la relación entre la vida personal de Rosario Castellanos, su amplia obra literaria y las condiciones de vida de las mujeres mexicanas a durante la segunda mitad del siglo XX. El ensayo incluye reflexiones acerca de los escritos de la autora, como su tesis Sobre cultura femenina, los temas recurrentes en su obra poética y su narrativa, su relación con los pueblos indígenas al ser hija de hacendados en Chiapas, así como su labor diplomática como embajadora de México en Israel.

El Consejo Mexicano de Negocios. Surgimiento y consolidación de Marcela Briz Garizurieta

Desde sus orígenes el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) ha tenido gran influencia en la política en México. Durante décadas ha movido los engranajes políticos y económicos desde las sombras. En esta investigación, Marcela Briz Garizurieta estudia el CMN desde su fundación, sus transformaciones en su estructura, en sus formas de operación y en su relación con el poder político. Se centra en dos momentos clave: el gobierno de Adolfo López Mateos, en el que se libró una lucha campal en los medios políticos por influir en el modelo de desarrollo económico del país, y el de Luis Echeverría, cuando las políticas reformistas de la administración condujeron a un fuerte enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno.

Revoluciones por minuto de Juan Villoro

Es un día extraño. Por primera vez en la vida de Federico, la nieve cae en su ciudad. Este acontecimiento lo llevará a una misión que le encomienda su padre: resolver el enigma de un misterioso disco de vinilo que al ser tocado al revés ofrece mensajes ocultos. Junto con Ximena, su crush, se embarcará en una aventura llena de riesgos y personajes singulares para descubrir algo que muy pocos conocen. ¿Logrará develar el secreto escondido en la música del disco?