$!¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

‘DESPUÉS’, DE PETER DE MARCELO TREVIÑO

Peter Hujar (1934-1987) es uno de los fotógrafos más influyentes del último cuarto del siglo XX; publicista del Gay Liberation Front y retratista de personajes como William S. Burroughs, su reconocimiento llegó tras su muerte. En sus últimos años fue mentor y amigo de David Wojnarowicz (1954-1992), uno de los artistas insignes surgidos durante la epidemia del SIDA en Nueva York. En Después de Peter, obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2023, Marcelo Treviño indaga en la historia de esta relación intensa y en el duelo de Wojnarowicz y sus efectos. ‘29 POETAS BRASILEÑAS’, DE HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA (COMP)

Reviviendo el gusto y el asombro por estar ante un buen número de poetas desconcertantes y recordando su trabajo previo, 26 poetas hoje (1976), Heloisa Buarque de Hollanda muestra en 29 poetas brasileñas el impacto del feminismo en una nueva generación de poetas, una poética modulada por una nueva conciencia política de la condición de la mujer, una que se desdobla en lenguajes, temáticas y dicciones. ‘UN IRAQUÍ EN PARÍS’, DE SAMUEL SHIMON

Un iraquí en París es la historia de quien deja su país natal en la búsqueda de llegar a Hollywood para cumplir su sueño de realizar una película sobre un panadero sordomudo —su padre— y que el personaje lo interprete Robert de Niro, pero también es la historia de quien termina en París luego de muchas vicisitudes y entrega al lector un texto sensible y encantador, veraz y franco, sobre sus vivencias entre bares, estaciones de metro y conviviendo con personajes como Jean Valjean. Con una mirada implacable al detalle y una actitud relajada, Samuel Shimon va de la historia de su infancia a su interés por el cine y las películas de John Ford para entregarle al lector, a manera de novela, ese guion cinematográfico que no fue. ‘CARNE FÓSIL’, DE JORGE MARTÍNEZ