¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Alas de ángel. Episodios tropicales de A. C. Roy de David Martín del Campos

Relata la historia de Ángel Roy, un piloto de combate que regresa de la Gran Guerra y se entera de la desaparición de su prometida. Decidido a encontrarla, roba el avión que solía volar y se embarca en una búsqueda implacable y surreal en medio de una revolución en el sur.

Los cuarenta días del Musa Dagh de Franz Werfel

Basado en los eventos ocurridos durante el asedio y genocidio armenio perpetrado en 1915 por el Imperio Otomano. A través de Gabriel Bagradian, un armenio residente en París, pero de vuelta en su ciudad natal casi por casualidad, Franz Werfel nos acerca a la lucha de un pueblo para el que el sufrimiento y los dolorosos sacrificios son cosa de todos los días.

Espartaco de Howard Fast

En esta afamada obra, calificada como la mejor novela histórica del siglo XX, editada por el mismo Howard Fast y distribuida desde su garaje debido a la censura política, se narra la historia del hombre que se convirtió en mito y terror para Roma. Espartaco fue un esclavo que, tras haber sido comprado para la famosa escuela de gladiadores de Léntulo Batiato, decide organizar su escape y el de sus compañeros, para terminar liderando una inusitada rebelión contra el ejército y la tiranía del Imperio romano en el 73 a. C. Andando sobre las huellas que la revuelta de esclavos dejó, un grupo de nobles romanos reconstruye los fragmentos de la leyenda de quien se atrevió a desafiar a Roma: telón de fondo para la reflexión sobre la decadencia política y moral que atravesaban los Estados Unidos del siglo XX.

Cuentas pendientes. Relatos criminales y policiacos, 1981 -2023 de Gabriel Trujillo Muñoz

Colección de relatos policiacos escritos entre 1981 y 2023 en los que explora, desde distintas perspectivas, la violencia cotidiana de la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de una amalgama de historias creada con los elementos esenciales de la narrativa policiaca y la literatura de terror, fantasía y ciencia ficción.