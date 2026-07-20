¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE

Esta semana te recomendamoes leer; Viaje a Oxiana de Robert Byron, El niño de la ciudad ancestral de Tad Williams, No hay plegarias para los descabezados de Verónica Ortíz Lawrenz y Los vikingos en la historia de F. Donald Logan

Viaje a Oxiana de Robert Byron

Clásico entre clásicos de la literatura de viajes, relata la travesía de Robert Byron a principios de la década de 1930 para llegar a Oxiana, la tierra del Oxus, el hoy río Amu Darya. Desde Italia hasta la India, pasando por Chipre, Siria, Palestina, Irak, Irán y Afganistán, e incluso hasta la frontera con la entonces Unión Soviética, el extravagante Byron va recopilando las notas, cartas y mensajes más homogéneos que encuentra a su paso, yuxtaponiéndolos, como los elementos de un collage, con agudos comentarios sobre la arquitectura, el arte y el carácter de tierras hasta entonces hostiles para los viajeros occidentales.

El niño de la ciudad ancestral de Tad Williams

En la Edad Media unos mercenarios de Bagdad viajan al norte protegiendo una caravana diplomática y una emboscada deja a un puñado de sobrevivientes extraviados en las oscuras montañas de los Cárpatos. Cada noche comienzan a sufrir el asesinato de un miembro de su tropa por una criatura sobrenatural que ha incubado las oscuras leyendas de la región: el vampyr. Descubrirán que el único modo de sobrevivir es recordarle cada noche al monstruo sus restos de humanidad contando cuentos alrededor de la fogata.

No hay plegarias para los descabezados de Verónica Ortíz Lawrenz

No hay plegarias para los descabezados es un profundo poemario de la periodista y escritora Verónica Ortiz Lawrenz, que explora el dolor, la identidad y la resiliencia. A través de imágenes vívidas y un lenguaje poético, la autora invita a una reflexión introspectiva sobre el sufrimiento humano, la perdida de fe y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad.

Los vikingos en la historia de F. Donald Logan

Ensayo documentado que pretende enmendar el error de pensar que los vikingos fueron unos bárbaros que amenazaron a la Europa continental. Con pruebas se destaca el papel protagónico que desempeñaron en el mapa histórico de la Edad Media.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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