¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Opinión
/ 2 marzo 2026
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE

Esta semana te recomendamos leer; “Paisaje caprichoso de la literatura rusa. Antología” de Selma Ancira, “Historia de la nación chichimeca” de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, “Johnny Delgado. Detective privado” de Kevin Brooks y “Cómo me haces falta” de Rogelio Guedea

Paisaje caprichoso de la literatura rusa. Antología de Selma Ancira

Magnifico mapeo de los artistas del país más grande del mundo. Reúne una selección de escritores ya clásicos de la literatura rusa. Bajo la cuidada selección y traducción de Selma Ancira, este Paisaje caprichoso de la literatura rusa ofrece al lector una visión panorámica y una introducción al tema. Junto a textos de Gógol, Pushkin, Chéjov, Dostoievski y Tolstói, se incluye una muestra de autores como Marina Tsvietáieva, Borís Pasternak y Nikolái Gumiliov.

Historia de la nación chichimeca de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl

Historia de la nación chichimeca, de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, narra acontecimientos históricos de toltecas y chichimecas, iniciando con la creación del mundo y sus cuatro edades hasta la llegada de Hernán Cortés y los españoles a tierra indígena.

Johnny Delgado. Detective privado de Kevin Brooks

Johnny siempre ha querido ser detective privado, tal vez porque su padre, a quien asesinaron, fue uno de los mejores. Su primer trabajo es averiguar si Kirk, el líder de una de las bandas más peligrosas de su barrio, le es infiel a su novia, o eso es lo que cree... hasta que se da cuenta de que le han tendido una trampa, y se ve obligado a escapar de una escena del crimen y buscar a los culpables para evitar ir a prisión. Entre peleas de pandilleros y poderosos enemigos, también hallará pistas para descubrir más sobre el pasado de su padre y averiguar quién lo mató.

Cómo me haces falta de Rogelio Guedea

Cómo me haces falta de Rogelio Guedea construye, con una poesía íntima e intensa, la cronología de una separación. Los poemas exploran tanto los momentos divertidos y dolorosos para invitar a una reflexión sobre las experiencias cotidianas y las inquietudes existenciales. Guedea hace que el lector sea testigo de las distintas etapas de una historia condenada a repetirse.

Literatura
libros

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

