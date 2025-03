¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Nunca es solo sexo de Darian Leader

«Fue solo sexo». Hemos escuchado esta expresión infinidad de veces. Y sin embargo, ¿es eso posible? La vieja idea de que la sexualidad es una fuerza animal que bulle en nuestro interior, desesperada por liberarse y sin embargo constreñida por las convenciones sociales, apenas tiene sustento hoy en día. Los sentimientos de dolor, angustia o arrepentimiento que en muchas ocasiones acompañan a los momentos más álgidos de la excitación sexual son prueba de que hay mucho más en juego. Entonces, ¿en qué pensamos realmente cuando pensamos en sexo? ¿Y qué hacemos en realidad cuando lo practicamos?

El cuarto de Giovanni de James Baldwin

Cuando James Baldwin presentó a su editor el manuscrito de su segunda novela, El cuarto de Giovanni, este no solo lo rechazó, sino que le aconsejó quemarlo. La novela narraba la historia de un trágico triángulo amoroso, rebosante de deseo, pasión y remordimiento. Su publicación en 1956 provocó un gran escándalo entre la sociedad biempensante estadounidense y rompió más de un tabú: Baldwin era un escritor negro que escribía sobre el amor entre dos hombres blancos. De inmediato se convirtió en una obra de culto. Hoy es considerada una de las obras fundamentales de la literatura queer y una de las grandes novelas norteamericanas del siglo xx.

La luz difícil de Tomás González

Son las siete de la mañana cuando a David lo despierta una punzada de angustia en el vientre: ha llegado el día en que está programada la muerte de su hijo Jacobo. Parapléjico tras un accidente de tráfico, el muchacho siente dolores tan fuertes que la vida se le ha vuelto insoportable. Su hermano lo ha acompañado hasta Portland, donde un médico va a prestarle ayuda, muy lejos del apartamento familiar en Nueva York, en el que David aguarda noticias del desenlace, padeciendo el paso de las horas mientras se pregunta si tal vez Jacobo, en el último momento, se arrepentirá.

Medea me cantó un corrido de Dahlia De la Cerda

Medea me cantó un corrido es la deslumbrante nueva obra de Dahlia de la Cerda, tras el éxito apabullante obtenido con los anteriores Perras de reserva y Desde los zulos. En Medea me cantó un corrido encontramos seis magistrales relatos interconecta dos entre sí, al ya muy particular y distintivo estilo de la autora. Las protagonistas y narradoras son en su mayoría mujeres que dentro de realidades sumamente complicadas y violentas encuentran la forma de labrarse su propio destino, atrapadas entre el fuego cruzado de la violencia del narco y el ejército, o de padres o parejas machistas con todos los habituales arquetipos de los celos y demás.