Team frío vs. team calor, la polémica, la discusión, el juicio de valor y lo que te choca te checa

En este tiempo del año se vuelve a abrir el tema de team frío vs. team calor. Declaro que quienes tienen tiempo para participar en una polémica tan particular, me dan envidia. O tal vez es que prefiero pasar mi tiempo en otra cosa. Confieso que soy team calor. Y no, no me encanta que me sude la cola, ni nada por el estilo, y sé que los de team frío no andan en bikini en temperaturas bajas. Parte de preferir una estación del año justo tiene que ver con preferir la ropa de esa temporada. Desde ese punto de vista, soy team templado. Me encantan los días en que puedo ponerme jeans, top de tirantes, sandalias, y suéter ligero encima.

La ropa de invierno y tener frío dentro de mi casa son cosas que me agobian. Pero ¡caray! El invierno existe y si me gusta o no, tengo que atravesarlo cada año. ¿Me quejo? Sí. ¿Me voy a pelear con las personas a quienes les encanta el frío? No.

Me causa asombro como las discusiones sobre la preferencia entre el frío y el calor se intensifican, llegando a insultos, o pseudo-insultos. Tal vez es juego, pero no parece. Se asemejan más a las discusiones sobre política, religión y futbol, esa necesidad que tiene el ser humano de crear polémica y de...ah... Sí, estoy proyectando y criticando mi propia tendencia a discutir, a llevar la contra, a imponer mis opiniones, etc. Así funciona la proyección, o en términos más simples, aunque no tan precisos, “Lo que te choca, checa.” Entonces, lo que critico (como la manera que tienen algunas personas de defender su punto por medio de aplicar un juicio de valor a otras personas) ¿es una característica mía? Sí.

Podemos llevar este tema de la proyección a muchos niveles, pero por ahora, dejémoslo en el reto de la autoobservación. Ya con eso estaré en terrenos de poder dar un gran salto en mi proceso personal. ¿Qué critico en los demás? ¿Cómo se presenta esa característica en mí?

Una vez escuché a una mujer quejarse amargamente de las personas impuntuales. Hice todo lo que pude por contener mi risa y por no decir nada, pues ella continuamente llegaba tarde a todos lados.