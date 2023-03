$!Team frío vs. team calor, mi amor por la polémica y el cansancio que me invade hoy

“¡Te odio maldito calor!” No lo dije yo. Prefiero el calor al frío, aún con la retención de líquidos y los tobillos hinchados. Y no pienso ser parte de la guerra entre team frío y team calor. Lo que pensé al leer la queja es que en este momento no tengo la energía de odiar nada.

¿Qué más da si hace frío o calor? Haz yoga. ¡No! Eso es del demonio. La capirotada es asquerosa, ¿o deliciosa? Los tiempos de antes eran mejores. Prefiero una llamada a textos. Deberías... (agrega cualquier cosa). Entre más escribo, más me doy cuenta de que el tema no es la diferencia de opiniones, sino la no aceptación y el hecho de que cada vez que sale una discusión nueva me veo forzada a tener una opinión (porque el peor pecado es no tener una y ser tachada de ignorante y valemadrista), y es posible que alguien me rebaje y me haga sentir inadecuada. Sé que nadie me puede hacer sentir nada y que esa inadecuación es algo que vive en mí. Pero, prefiero no decir nada porque decir lo que realmente estoy pensando, provocará polémica.

La verdad es que amo la polémica. Pero hoy estoy demasiado cansada.