Si se quiere entender a profundidad al teatro en espacios urbanos tenemos que hablar justamente de eso, de espacios, pues es la ciudad la que imprime en estas teatralidades sus principales características distintivas. La semana pasada hacía una introducción al tema con un enfoque en lo histórico, pero quisiera enfocarme un poco más en su funcionamiento.

Primero, me gustaría aclarar que existe el teatro al aire libre, y el teatro que hoy entendemos como teatro en espacios urbanos, llamado también teatro de calle por ser el término más difundido tradicionalmente. Entender esto ahorrará confusiones posteriores, pues no es suficiente sacar la obra de la sala teatral para convertirla en teatro de espacios urbanos. Si los creadores e investigadores de este tipo de teatro en ocasiones parecemos urbanistas aficionados es porque tal conocimiento se vuelve necesario. Pretender tratar a la ciudad como escenario que se adapta a la obra como lo hace la sala teatral es receta para el desastre; en su lugar, tenemos espacios con contextos, dinámicas y funcionamientos propios que poco se interesan en ser maleados. Es el artista el que asimila los espacios de la ciudad en su obra y no lo contrario.

El espacio urbano y sus flujos, por ejemplo, hacen que muchas de estas teatralidades tengan formatos dinámicos: procesiones en permanente movimiento, recorridos por diferentes estaciones o intervenciones en los funcionamientos cotidianos de los lugares. Esto afecta el acto espectatorial, pues de entrada es difícil que el público pueda mantenerse estático, no digamos sentado cómodamente. El teatro en espacios urbanos pide al espectador otro tipo de compromiso, pues implica un esfuerzo mayor para escuchar y ver la obra en su totalidad.