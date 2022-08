De cara a dos procesos internos decisivos en su futuro -la selección del Coordinador de los comités de Defensa de la 4T y su candidato a Gobernador para 2023- las prioridades de Morena son: evitar una fractura interna, evitar que los aspirantes cometan errores que los dejen fuera de la contienda y que la llegada de ex priistas y ex panistas no se convierta en un lastre. Y a cargo del timón para llevar ...