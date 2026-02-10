Todos los rechazados de América

/ 10 febrero 2026
    Todos los rechazados de América
    El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unido. EFE/Acoustyle

El evento sirvió como homenaje al fundador de TPUSA, Charlie Kirk, quien fue asesinado en 2025

Poco o nada capto del auto tune de Bad Bunny. Dejémosle en Benito el puertorriqueño. Los simpatizantes del reggaetón se cuentan por millones.

Intentar integrarse a la comunidad global significa pasar a la contabilidad de los esclavos sin frontera. Ese fue el metalenguaje de los 18 minutos del show de medio tiempo en el super tazón.

El otro show, el blanquito, el presidencial, del general en jefe del ejército, explicó el disgusto. Le pareció corriente. Imposible para los valores cristianos. Faith, Family, and Freedom. Fe para creer en las mentiras de su protector. Familia de los indocumentados. Libertad para actuar por encima de la ley.

El “Espectáculo de Medio Tiempo All-American” concierto alternativo de 2026 organizado por el grupo conservador Turning Point USA (TPUSA) para contraprogramar el espectáculo oficial de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny.

El espectáculo de 25 minutos se pregrabó en un estudio de sonido en Atlanta y se transmitió en vivo durante el medio tiempo oficial del Super Bowl.

Encabezado por Kid Rock, con actuaciones de los artistas country Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Kid Rock: Interpretó una versión abreviada de su éxito de 1999, “Bawitdaba”, y una versión de “Til You Can’t” de Cody Johnson. Cerró el espectáculo recitando un poema sobre encontrar a Jesús y “desempolvar” la Biblia.

Lee Brice estrenó una canción titulada “Country Nowadays”, que incluía una letra crítica a las políticas de género modernas.

El evento sirvió como homenaje al fundador de TPUSA, Charlie Kirk, quien fue asesinado en 2025. Incluyó montajes de video de Kirk y su familia.

TPUSA registró más de 25 millones de visualizaciones totales en plataformas como YouTube y Rumble. Informes independientes indicaron que la audiencia simultánea en YouTube alcanzó un máximo de entre 5,2 y 6,1 millones. En comparación, el programa oficial de Bad Bunny alcanzó un récord de 135,4 millones de espectadores a nivel mundial.

Sincronización de labios. Kid Rock fue ampliamente ridiculizado en redes sociales por su descarada sincronización de labios durante “Bawitdaba”, cuyos movimientos de boca no coincidían con el audio.

El programa fue retirado de X (anteriormente Twitter) minutos antes de comenzar debido a “restricciones de licencia”, lo que obligó a los espectadores a migrar a YouTube.

Los críticos destacaron la ironía de un programa “familiar” con Kid Rock, cuyas letras anteriores sobre menores de edad resurgieron recientemente en el debate público.

Turning Point USA ya se ha comprometido a “revivirlo” con otro espectáculo de medio tiempo alternativo para el Super Bowl 61 en 2027.

De eso, pocos, de ser nadie, habla o escribe. Y ello, ya es un triunfo.

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

