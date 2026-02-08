Toxicity

/ 8 febrero 2026
    Toxicity
    La rivalidad entre Marcela Mistral (d) y Karely Ruiz (I) dejó de ser solo un conflicto televisivo para convertirse enuna pelea de boxeo oficial programada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Cuartoscuro

El conflicto entre Marcela Mistral y Karely Ruiz inició en 2019 durante el programa Mitad y Mitad de Multimedios Televisión

Pensamos haber vivido todo. De un extremo al otro. Sorpresa de comunidad. La vulgaridad, lo kitch somos todos. Bienvenida al monstruo de múltiples cabezas. Revolucionarios del mundo alcen la voz.

Domina la cumbia. Cualquier hijo de familia baila, tararea o conoce las melodías del cacique de la campana. Celso Piña, la revolución proletaria y la campana somos todos.

U-stream mató a la estrella del Mtv generacional. Ellos exterminaron a las estrellas de la radio. Antes muertos a sencillos. La carpa a los generales en fuga.

Las tiples reconocidas por su talento, glamour y audacia representaban la liberación femenina y el entretenimiento pícaro, interpretando canciones satíricas y formando parte de la cultura popular de la época, a menudo involucrándose en el humor político.

La rivalidad entre Marcela Mistral y Karely Ruiz ha pasado de un conflicto televisivo de hace años a una pelea de boxeo oficial programada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

Karely Ruiz confesó en sus redes sociales que se arrepiente de haber aceptado el combate. La influencer argumentó que la situación se ha vuelto “puro chisme” y que se siente “funada”injustamente por el público.

Karely afirmó que sus declaraciones agresivas eran parte de un “show” pactado para generar interés, pero acusó al equipo de Marcela de no seguir la misma línea, haciéndola quedar como “la villana”.

A pesar de los rumores de cancelación, Marcela Mistral aclaró el 8 de febrero que la pelea sigue en pie por su parte. Marcela ha adoptado un tono más enfocado en lo deportivo, reconociendo el compromiso físico de Karely pero manteniendo la distancia emocional.

Marcela ha expresado sentirse sola en este proceso, señalando que su esposo, Poncho de Nigris (organizador del evento), se mantiene imparcial, e incluso mencionó que su suegra parece apoyar a Karely.

El conflicto nació en 2019 durante el programa Mitad y Mitad de Multimedios Televisión.

Marcela, como jurado, cuestionó duramente a una joven Karely (entonces de 18 años) sobre el contenido que publicaba en redes sociales, preguntándole: “¿Qué vendes?, ¿qué anuncias?” y afirmando que por perfiles como el suyo los padres prohibían el internet a sus hijos.

Años después, Marcela reveló que sus críticas fueron, en gran medida, instrucciones de la producción a través de un apuntador para generar polémica, aunque reconoció que la situación se salió de control.

Condiciones. Karely ha condicionado la pelea a que Marcela baje de peso para igualar las categorías, reportando una diferencia inicial de aproximadamente 9 kilos entre ambas.

Monterrey toxicity. Panorámicos ofrenda. Haga su apuesta.

