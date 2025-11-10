Tres primeras actrices y Lee Tamahori

La primera semana de noviembre, por desgracia, siguió con la racha de fallecimientos de representantes importantes del Séptimo Arte, como sucedió a finales de octubre.

El lunes 3 amanecimos con la noticia de la muerte, a los 89 años de edad, de la primera actriz norteamericana Diane Ladd a causa de una fibrosis pulmonar idiopática. Aunque en fechas recientes era más conocida por ser la madre de la actriz ganadora del Oscar, Laura Dern, antes de hacer historia junto a ella como las primeras madre e hija en ser nominadas por una misma película en “Noches de Rosa” (Martha Coolidge, 1991), con la que Laura obtuvo su primera nominación, para la madre era la tercera ocasión en que competía por la estatuilla.

Esto porque poco más de una década después del debut de Diane Ladd en el cine, a principios de los años sesenta, formó parte de dos clásicos del cine de los 70 como lo fue el clásico del cine negro “Barrio Chino” (Roman Polanski, 1974), donde la aparición de su personaje en los primeros minutos de la historia detona toda la trama que protagoniza el primer actor Jack Nicholson como el detective Jack Gittes, y “Alicia ya no vive aquí” (Martin Scorsese, 1974), donde hace una dupla de antología como una mesera que acompaña al personaje protagónico —que le valió ganar el Oscar a Ellen Burstyn—, rol con el que Diane tuvo su primera nominación como Actriz de Reparto.

Y si bien Diane Ladd no ganó la estatuilla dorada en aquellos años, siguió activa tanto en la pantalla grande como la chica, hasta que a inicios de los años 90 tuvo la segunda nominación en la misma categoría al protagonizar junto a su hija Laura el clásico del maestro David Lynch “Salvaje de corazón” (1990), haciendo una parodia de la bruja del clásico “El mago de Oz”, y aunque al año siguiente tampoco ganó por la mencionada “Noches de Rosa”, en la que fue su tercera y última nominación al Oscar, siguió en actividad casi hasta el momento de su muerte, siendo su última actuación importante hace una década como la abuela de Jennifer Lawrence en “Joy” (2015).

A mediados de semana otra primera actriz nominada al Oscar —en su caso a la Mejor Actriz de 1989 por su interpretación de “Shirley Valentine”, de Lewis Gilbert—, fue la inglesa Pauline Collins, quien falleció el miércoles 5 a los 85 años por complicaciones con la enfermedad del Parkinson, mientras que en nuestro país el medio artístico se cubrió de luto el viernes 7 con la muerte de la primera actriz Marycarmen Vela, a unos días de cumplir 88 años, y quien en el cine destacó en poco más de 20 películas desde su debut en “El hombre que me gusta” (Tulio Demichelli, 1958), junto a Arturo de Córdova a la última que fue el corto “El sastre” (Ramón Medina, 2010).

Por si fuera poco, el mismo viernes 7 a esta tríada de primeras actrices se les unió el reconocido cineasta neozelandés Lee Tamahori, a los 75 años, a causa de una larga enfermedad y quien luego de irrumpir en la escena del cine internacional con su memorable drama “Somos Guerreros” (1994), es recordado por la buena buenas cinta de acción “Al filo del peligro” (1997), protagonizada por el ganador del Oscar Anthony Hopkins; el thriller “Telaraña” (2001), actualmente disponible en Netflix dirigiendo a otro ganador de la estatuilla como Morgan Freeman o la última interpretación de Pierce Bronan como James Bond en “Otro día para morir” (2002). Descansen en paz.

