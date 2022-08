El bateo de los Saraperos de esta temporada fue de mucho respeto, el problema de no poder calificar a los playoffs fue que no funcionó el pitcheo y aunque los bateadores brillaban, los lanzadores no apoyaban el trabajo que hacía la ofensiva y si no hay ese complemento, no puedes llegar lejos, por eso la Nave Verde batalló para navegar en aguas tranquilas y se perdió la posibilidad de calificar a los ...