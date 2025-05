Tuercas flojas...

¿Les platico? ¡Arre!

Me ha tocado ver al Buque Escuela Cuauhtémoc varias veces. La última fue en Panamá, cruzando con sus velas desplegadas el estrecho Canal, del Atlántico hacia el Pacífico.

Se les llama “Prácticos” a los especialistas que toman el timón de todas las naves, guiados por pequeñas barcazas, cuyos poderosos motores ocupan 3/4 partes de su tamaño, capaces de tirar a buques de gran calado y superior pesaje.

Lo vimos pasar primero bajo el altísimo Puente de las Américas, con los jóvenes cadetes trepados en los mástiles, saludando a la multitud, con sus vistosas playeras blancas con rayas negras horizontales y níveos pantalones.

Hacían acrobacias, extendiendo los brazos y con las piernas abiertas.

Pero esas peripecias dejaron de hacerlas apenas se formaron en la larguísima fila para cruzar el Canal.

Las reglas en Panamá son estrictas y todas las tripulaciones de los buques se someten a la autoridad portuaria de esa ciudad.

Los “expertos anolistos” que se rasgan las vestiduras en chats y redes opinando y dando sus juicios en un sentido o en otro sobre el accidente del sábado en NYC, pasan por alto un hecho:

- Ninguno de ellos se ha puesto a averiguar si el capitán del navío dio su permiso para que una propagandera vil grabara un video a favor de Lenia Batres, candidata a ocupar un cargo en la nueva SCJN.

Me tocó leer la “docta” explicación que un habitual chatero dio, escribiendo que el buque iba de popa y no de proa cuando chocó contra el Puente de Brooklyn.

Los videos muestran lo contrario.

Que lo iba arrastrando la corriente o no; que si tuvo una falla eléctrica o fue otro el desperfecto; aún no se sabe, pero los videos que inundan las telarañas sociales permiten ver que iba de proa y no se ve a ningún “práctico” de la autoridad portuaria neoyorquina guiando la maniobra.

Esas opiniones, unas rasgándose sus soberanas vestiduras y otros haciéndolas garras, ocurren porque en México existe -todavía- la libertad de expresión.

CAJÓN DE SASTRE:

- Con decirles que ni siquiera saben escribir CUAUHTÉMOC, con la “u” antes de la “h”, como decía mi abuela la alcaldesa, que también era maestra, por cierto.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y Santa Rosalía, Patrona del Buen Comportamiento y las Venerables Costumbres.