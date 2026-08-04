Un homenaje, una comunidad culinaria

Es increíble lo que un pequeño grupo de personas pueden lograr al unirse para realizar actos memorables. Donde la importancia de cocinar las historias se vuelven una sola. Este viernes se une una fuerza gastronómica para brindar la esencia de Saltillo, homenajeando a la escritora Laura Esquivel en el Museo de Las Aves de México, autora de “Como agua para Chocolate”, literatura mexicana traducida a más de 37 idiomas y que ha puesto a Coahuila ante miles de lectores en el mundo, con una historia de emociones a través de la cocina.

Esta unión, donde no importan los estatus de los chefs y sus restaurantes, demuestran la democracia ante un acto tan noble como es cocinar y lo importante que es tener cultura e identidad.

Si bien las recetas de la novela no son todas norteñas, dignifica al norte de una manera magistral de la mitificada Revolución Mexicana, en medio de lo cruel y lo sangrienta que fue.

Hubieron algunas —o muchas— Titas, Nachas y Chenchas o soldaderas. Quizá unas cuantas Mamá Elena, que contaron sus experiencias a través del tiempo y que sanaron sus emociones con la energía de la cocina; sacar un anafre de brazo arriba del tren para darle de comer a ese ejército de rebeldes a la ordenes de Mi General. Sin duda era más fácil que murieran de hambre que de una bala. Hubo heroínas en el silencio.

Y ahí en ese sitio de poder como lo es la cocina, aunque también habían hombres que compartían este menester, se cocinaba la nueva historia del siglo XX.

Laura Esquivel visita Saltillo en una constelación de mujeres que han sanado su linaje, de hombres que han honrado el oficio, en una energía superior por cada cerillo de emociones que se enciende dentro de nosotros.

Desde las ancestras de la escritora en este Estado, rompiendo la cadenas de los patrones invisibles hacia la libertad. Porque cocinar es un acto de alas y raíces; respeto por aquello que un ser humano no puede dejar de hacer: llenarse de un estado de gracia al comer.

“En honor a las mujeres mexicanas que viven en el anonimato, que cuecen sus amores, sus pasiones, sus tristezas, sus alegrías en inmensas cazuelas de barro, que ofrendan a sus hombres, a sus chilpayates en un acto tan sublime de amor”:

Gracias a Don Artemio, La Gloria Mesón, Rustica, La Cocina de Mina, Chef Cristina Abugarade, Lavanda Catering, Love Cake, Frida y Diego, Las Delicias de Mi General, Chocolate OSO y Cocineras Tradicionales.

Gracias a San Juan de la Vaquería, Las pudencianas, Desierto Calavera, Mora Pan, Kakawlove, CINSA, XM, Orquesta de Guitarras de Coahuila, Danza del señor de la misericordia, Hotel Colonial San Miguel, Bosque Secreto, la artista Cynthia Fuentes Lerma de Museo de la Katrina, el Instituto Municipal de cultura y Distrito Centro.

La generosidad se cocina en una cazuela aparte.