Un mal acuerdo hoy significa una guerra mayor mañana

Por Mohammed Al Dhaheri y Rikard Jalkebro, Project Syndicate.

ABU DHABI- El instinto diplomático sugiere que, cuando los conflictos se intensifican, las partes deben sentarse a la mesa de negociaciones. Ese impulso puede tener su origen en una preocupación moral genuina, pero hay ocasiones en las que seguirlo resulta peligroso. Ahora es precisamente uno de esos momentos: las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán hoy serían peligrosamente prematuras, ingenuas y probablemente darían lugar a un resultado que prácticamente garantizaría otra guerra.

Irán ha dado a la comunidad internacional pocas razones para confiar en él. Desde la revolución de 1979 que condujo al establecimiento de la República Islámica, el régimen ha financiado y armado a milicias aliadas en todo Oriente Medio, incluidos Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y Hamás en Palestina, y ha llevado a cabo un programa nuclear diseñado para mantener como rehén a la comunidad internacional. Irán ha negociado repetidamente de mala fe, ha utilizado los acuerdos para ganar tiempo y ha tratado la diplomacia como un instrumento táctico, en lugar de como un camino hacia soluciones duraderas.

Hoy en día, este régimen pende de un hilo. Su liderazgo ha sido diezmado, su infraestructura militar está gravemente deteriorada, su economía se ve estrangulada y su población está agotada. Hay quien sostiene que Estados Unidos debería aprovechar esta oportunidad para alcanzar un acuerdo rápido y favorable con la República Islámica. Pero, en tales condiciones, un régimen como el de Irán no negocia de buena fe, con el objetivo de construir un futuro estable. Hace lo que tiene que hacer para sobrevivir y reconstruirse.

Este es el riesgo inherente a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por alcanzar un acuerdo inmediato con Irán. Es probable que los responsables presentaran cualquier acuerdo, independientemente de su contenido, como prueba de la resiliencia y la resistencia de la República Islámica. Tan pronto como cesaran los ataques, el régimen comenzaría inmediatamente a reconsolidar su poder, a reconstruir sus redes de grupos afines y a reconstituir su programa de misiles, al tiempo que continuaría aterrorizando a su propio pueblo y desestabilizando Oriente Medio.

El Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 sirve de advertencia. Dado que el JCPOA se centraba exclusivamente en restringir el programa nuclear de Irán, el régimen pudo seguir avanzando en su programa de misiles balísticos, su red de grupos afines y sus actividades desestabilizadoras en la región, sin violar los términos formales del acuerdo, un resultado que los Estados del Golfo anticiparon y contra el que advirtieron. Mientras se aplicaba el PAIC, Irán siguió realizando pruebas con misiles balísticos, desafiando la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, el arsenal de Hezbolá se amplió de unos 30 mil cohetes y misiles a más de 100 mil en 2023.

Trump, quien retiró a EE. UU. del JCPOA en 2018, no debe repetir este error. Cualquier acuerdo futuro con Irán debe abarcar no solo las ambiciones nucleares del régimen, sino también su capacidad en materia de misiles, su apoyo a grupos armados en toda la región y las legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados del Golfo. Además, debe incluir mecanismos de supervisión estrictos y consecuencias claras en caso de incumplimiento, lo que podría aumentar las posibilidades de cumplimiento al alinear los incentivos. En aras de la credibilidad, sus patrocinadores internacionales deben permanecer unidos. Cualquier cosa menos que eso corre el riesgo de sentar las bases para futuras crisis.

Aún no está claro si Trump está dispuesto o es capaz de garantizar un acuerdo de este tipo. Su administración afirma que está manteniendo “conversaciones productivas” con Irán, pero los dirigentes iraníes han cuestionado esta versión. Cuando la administración Trump envió, a través de Pakistán, una propuesta de 15 puntos destinada a abrir el camino hacia un alto el fuego, Irán respondió con una lista de exigencias, entre las que se incluían reparaciones y la soberanía sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Más fundamentalmente, Trump parece considerar cualquier acuerdo más como una transacción comercial que como un acuerdo crucial con implicaciones de largo alcance para la futura arquitectura de seguridad de Medio Oriente. Pero cualquier acuerdo moldeado principalmente por consideraciones a corto plazo, como estabilizar los mercados energéticos o asegurar una “victoria” antes de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre, generaría graves consecuencias estratégicas a largo plazo, entre otras cosas al permitir que el régimen iraní se reconstruya.

Los Estados del Golfo han mostrado mucha más coherencia y claridad de visión. Como señaló recientemente Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, los ataques de Irán contra los países del Golfo tienen «profundas implicaciones geopolíticas» y exigen claridad estratégica, no apaciguamiento.

Del mismo modo, el ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Su Alteza el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha articulado una postura firme que prioriza la seguridad a largo plazo frente a las concesiones a corto plazo, afirmando de manera inequívoca que el país “nunca se dejará chantajear por los terroristas”. La declaración se hacía eco de un mantra de larga data de la política exterior estadounidense: “No negociamos con terroristas”. Sin embargo, aquí estamos, viendo cómo la Administración estadounidense se apresura a cerrar un acuerdo con un régimen que Estados Unidos ha designado como Estado patrocinador del terrorismo desde 1984.

Esto no es un argumento en contra de la búsqueda de la paz. La paz sigue siendo esencial para el pueblo de Irán, que no eligió este régimen; para el pueblo del Líbano, que no eligió esta guerra; y para los Estados del Golfo, que se enfrentan a amenazas de seguridad cada vez mayores. Más bien, se trata de un llamamiento a un enfoque más estratégico, que reconozca que alcanzar una resolución duradera, con el alcance necesario, será imposible hasta que se den las condiciones adecuadas.

A pesar de las divisiones internas, los dirigentes iraníes siguen convencidos de que no se han quedado sin opciones estratégicas. Pero el concepto de “estancamiento mutuamente perjudicial”, desarrollado por el difunto Ira William Zartman, indica que las partes solo entablan negociaciones significativas cuando la escalada continuada no ofrece una vía viable hacia la victoria y el statu quo es insostenible. Sin duda, Irán ha sufrido graves daños, pero sus dirigentes aún no han demostrado que hayan llegado a esta conclusión.

Los Emiratos Árabes Unidos y sus vecinos del Golfo se han ganado el derecho a exigir que su seguridad no se ponga en juego en una mesa de negociaciones en la que no tienen un asiento, tras una guerra sobre la que no se les consultó. Cualquier acuerdo futuro debe abordar todo el espectro de los retos que plantea Irán. Cualquier cosa menos que eso no es diplomacia; es una capitulación disfrazada de lenguaje diplomático. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Mohammed Al Dhaheri es subdirector general de la Academia Diplomática Anwar Gargash. Rikard Jalkebro es profesor asociado de la Academia Diplomática Anwar Gargash.