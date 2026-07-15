Va Sheinbaum de tropiezo en tropiezo

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Va Sheinbaum de tropiezo en tropiezo
    EL UNIVERSAL

Así andan las cosas en este pobre país, mal gobernado y peor representado, donde reinan la impunidad, la ilegalidad y la incapacidad

El joven Povertino acudió a una casa de mala nota. Le urgía desfogar sus rijos de varón. Quiso saber cuál era la tarifa que se cobraba ahí. La madama del establecimiento le informó el monto del arancel de sus pupilas. Preguntó ansiosamente Povertino: “¿Y no tiene algo genérico o similar de menor precio?”. (La mujer debe haberle respondido: “El remedio que busca, jovencito, está en su mano”)... Un lama del Tibet le propuso a su visitante occidental: “Te diré el secreto de la vida si tú me dices cómo configurar mi iPhone”... Doña Frigidia se quejó con su esposo don Frustracio: “Todas mis amigas me dicen que sus esposos pronuncian el nombre de ellas en el momento del amor. Tú jamás dices mi nombre”. Explicó don Frustracio: “Es que temo despertarte”... Susiflor le preguntó a Rosibel: “¿Cuándo te casas?”. Contestó ella: “Mis papás dicen que en octubre, porque en ese mes se casaron ellos. Mi novio dice que en los días de Navidad, porque quiere que yo sea su regalo. Y mi ginecólogo dice que me case lo antes posible”... La muestra más clara de la podredumbre moral que priva en el régimen de la 4T y de Morena es la permanencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. La defensa que de él hace Noroña es su mayor condena. Fue evidente la participación del narco en la elección de Rocha, e igualmente visibles han sido sus vínculos con individuos pertenecientes a la delincuencia organizada. Mal se ha visto la presidenta Sheinbaum en el tratamiento de ese turbio asunto. Su actitud omisa hace pensar en un sometimiento a los dictados de López Obrador, quien no es el poder tras el trono, sino delante de él. De tropiezo en tropiezo va la mandataria que no manda. En últimas fechas ha mostrado una absoluta falta de saberes humanísticos y de política, como cuando dijo que Estados Unidos es una nación sin cultura, o al declarar que el Pato Merlín, invención populachera, rastacuera y pasajera premiada ya con una casa que pagan los contribuyentes, es símbolo nacional y emblema del modo de ser de los mexicanos. Así andan las cosas en este pobre país, mal gobernado y peor representado, donde reinan la impunidad, la ilegalidad y la incapacidad. Me es penoso escribir estas palabras, pero pienso que corresponden a la realidad nacional... Meñico Maldotado figura en el grupo de los que dicen que el tamaño no importa, que lo que en verdad cuenta es la técnica. Quiero decir que pertenece a la especie de varones pobremente dotados por la naturaleza en la región de la entrepierna. Casó con Pirulina, damisela con muchos kilómetros de vida recorridos, los más de ellos de terracería. La noche de las bodas Meñico se presentó por primera vez al natural ante su deposada. Lo vio ella y le dijo: “¿Qué te parece si mejor vemos la tele?”... Murió un fulano que en su vida había sido un tal por cual, y fue a dar al infierno. Grande fue su sorpresa al ver que el averno era un enorme antro con música alegre, mujeres más alegres aún, vinos de lo mejor y shows como en Las Vegas. Los supuestos condenados cantaban, reían y bailaban; se veían felices. El recién llegado le dijo a Lucifer: “Yo pensaba que el infierno es un lugar con llamas y tormentos eternales”. “No es así –le respondió el maligno–. Ésas son fake news difundidas por la competencia”... Don Epaminondas era un señor hecho a los antiguos usos, tanto que vestía chaqué, usaba polainas y se cubría con bombín. Invitó a merendar en su casa a la señorita Himenia, célibe de 39 años cumplidos varias veces. Le ofreció: “¿Gusta usted una copita de licor, amiga mía?”. Dijo Himenia: “No, porque se me sube”. Don Epaminondas se indignó: “¡Señorita! ¡Soy un caballero!”... FIN.

https://vanguardia.com.mx/opinion/trump-del-fracaso-en-iran-a-los-manotazos-en-mexico-ED22124132
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


A20
Política México

Personajes


Gerardo Fernández Noroña
Rubén Rocha Moya
Claudia Sheinbaum

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 8.8 por ciento de los trabajadores en Saltillo cuenta con ingresos suficientes para adquirir una vivienda sin apoyos adicionales.

Además de la satisfacción, Coahuila tiene uno de los costos más altos de vida
La propuesta presentada en el Congreso de Coahuila busca disminuir el uso excesivo de celulares en los planteles educativos.

Plantean restringir el uso de celulares en escuelas de Coahuila
La planta de General Motors en Ramos Arizpe registró una fuerte caída en las exportaciones de sus modelos eléctricos durante el primer semestre del año.

Caen más de 80% exportaciones de autos eléctricos fabricados en Coahuila

Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad.

Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
La localización ocurrió tras una solicitud de colaboración entre autoridades de Nuevo León y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar
Asesino de paisanos

Asesino de paisanos
true

Los mexicanos estamos ‘satisfechos’ con la vida