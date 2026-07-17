VaMOS con Falstaff a la ópera del primer mundo

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Opinión
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    VaMOS con Falstaff a la ópera del primer mundo
    Cartel de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi Grupo Detona/MOS

Plácido Monterrey se engalana con la vigésima producción operística de una organización que nació local y hoy es global

¿Les platico? ¡Arre!

En enero de 2025 tuve oportunidad de ver en menos de 24 horas dos versiones de Falstaff.

La primera de Verdi, en la Scala de Milán, y la segunda en el Teatro Filarmónico de Verona, en la versión de Salieri, el que fuera protector de Mozart, según cuenta la leyenda.

Año y medio después -este viernes 17 de julio- la vi por tercera vez con la música de Verdi, en la que fuera su última ópera.

Resumo la producción de MOS como preciosa, sencilla y efectiva, con una conexión de los artistas hacia el público, digna de ser mencionada.

De nuevo, la maldición de Vaconcelos de que la cultura comienza donde empieza la carne asada, fue enterrada en el Teatro de la Ciudad.

$!Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi.
Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi. Grupo Detona/MOS/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Amigos melómanos de la CDMX ansiaron estar aquí y más lo van a estar cuando lean y vean las crónicas de esta memorable presentación de Falstaff, que tiene especial mérito si tomamos en cuenta que todavía se respira en el ambiente el modo fiesta del Mundial FIFA 2026.

Alejandro Miyaki -director musical de Mexico Opera Studio, puso en evidencia todos los detalles de la sublime orquestación verdiana, seguido por una orquesta en un mood espectacular.

$!Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi.
Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi. Grupo Detona/MOS/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

No exagero si les digo que de pronto cerraba los ojos y me transportaba a la Scala, porque lo que estaba escuchando se ubicaba en ese nivel y no exagero.

El “actoraje” de los cantantes fue obra de Rennier Piñero, este artista venezolano, nacionalizado español y mexicano por querencia. Siendo director artístico de MOS le ha dado a esta compañía una dimensión global reconocida dentro y fuera del País.

Es que Rennier va más allá con sus cantantes, de las habilidades vocales. Cabe perfecto su trabajo en la modalidad adoptada por el Metropolitan Opera House, que a partir de las transmisiones televisivas al mundo de sus funciones, exigió a los cantantes desarrollar en escena sus cualidades actorales.

$!Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi.
Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi. Grupo Detona/MOS/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

En esta ocasión, la batuta del joven director Miyaki, optó por

una visión poética, más bien crepuscular, sacrificando, según se mire, el lado más puro de la comedia musical y alcanzando momentos de gran inspiración.

Eso no le ha salvado, sin embargo, de aislados silencios de quienes entre el público presumen de su sapiencia en estas lides.

Peccata minuta, maestro, porque esos oscuros entre el público fueron colmados con el colorido de los ¡Bravo! que resonaron por todo lo alto.

$!Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi.
Presentación de la ópera Falstaff, de Giuseppe Vedi. Grupo Detona/MOS/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Estuve en los ensayos y desde ese momento aprecié la conexión entre el director y el talento del ensamble orquestal.

El elenco actoral y vocal se mueve holgadamente, desbordando simpatía y con una actuación cautivadora.

Bien las comadres, especialmente la Quikly, cantada sin desmadres, pero divertida y bien caracterizada, así como la lírica Alice, a quien le falta un peso vocal de mayor envergadura, pero que canta muy bien.

$!El autor en La Scala de Milán.
El autor en La Scala de Milán. Grupo Detona

Acertada la intpérprete de Martina Belli y, sobre todo, excelente la Nannetta de la soprano, de voz exquisita, bien administrada y con una emisión muy conseguida en unos pianísimos angelicales.

Salieri nunca tuvo la huella del genio de su conocido e ilustre rival, pero conocía muy bien su oficio y en esta obra le imprime diversión con francas alusiones germánicas.

No sé si Miyaki lo hizo en forma deliberada, pero en las partes más divertidas de Falstaff, me sonó la orquesta más a Salieri que a Verdi, punzantes los cantantes, sobre todo el tenor.

Estas fueron más de dos horas de música, canto y actuación, que deja muy bien parado a Monterrey como sede no solo de trabajo, de negocios y de emprendimiento industrial.

Gracias al MOS, ahora se habla también de cultura y muy específicamente, de ópera.

Que así sea y así siga, para beneplácito de quienes amamos este arte sutil y sugerente.

Éxito evidente en la función de este viernes, teatro colmado y muchas carcajadas: señal de que esta ópera gusta.

Para completar la tetralogía sobre el personaje quizá haría falta reponer otras dos obras inspiradas en la comedia de Shakespeare: el “Falstaff”, de William Balfe, de 1834 y “Las alegres comadres de Windsor” de Otto Nicolai, de 1838. Quien sabe, a lo mejor tendremos suerte.

De MOS, todo se puede esperar.

Cajón Desastre:

- Falstaff, de Verdi, se presenta también hoy sábado 18 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad, de Monterrey.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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