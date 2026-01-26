Vampiros, Patricia Neal y D.W. Griffith

El pasado lunes 19 se cumplieron 30 años del estreno de “Del crepúsculo al amanecer”, segunda colaboración entre el cineasta texano Robert Rodríguez y Quentin Tarantino después de filmar en Ciudad Acuña, Coahuila, “Pistolero” (1995).

Basada en un guión del propio Tarantino, la cinta de clase B se convirtió en su primera vuelta en un éxito de taquilla y con el paso de los años en un clásico de culto por mezclar el género gangsteril, que lo dio a conocer, con el de terror, al interpretar junto a George Clooney (en su primer protagónico en cine) a un par de hermanos que tras el robo de un banco se enfrentan, al ir a festejar el éxito del atraco, a un antro de mala muerte con un ejército de vampiros, entre ellos el de una sensual vampiresa, que bajo el nombre de Satánico Pandemonium, era personificada por la mexicana Salma Hayek, quien con un solo baile acompañada de un pitón quedó para la posteridad.

Sin embargo, si a aniversarios nos vamos y a actrices que por su trabajo en la Meca del Cine quedaron para la posteridad, el martes 20 se conmemoró el centenario del natalicio de la primera actriz norteamericana Patricia Neal, quien —aunque como nuestra compatriota tuvo como uno de sus primeros éxitos en cine el de un clásico de culto, en su caso dentro del género de la ciencia ficción como “El día que paralizaron la tierra” (Robert Wise, 1951)—, en tan sólo una década se consolidó como una de las mejores actrices de su generación para ganar el Oscar a la Mejor Actriz de 1963 por su trabajo en “Hud, el indomable”, de Martin Ritt, al lado de Paul Newman.

Hablando de premios Oscar, el jueves 22 se dieron a conocer las nominaciones a la entrega número 98 a la estatuilla, donde no fue sorpresa que rompiera récord de nominaciones el filme “Pecadores”, de Ryan Coogler, el cual, con un total de 16, deja atrás la marca de 14 que mantenían “La malvada” (Joseph L. Mankiewicz, 1950) y “Titanic” (James Cameron, 1997), gracias a que el guión de Coogler, que muy seguramente ganará la estatuilla en ese rubro, tiene un giro de tuerca parecido al de “Del crepúsculo al amanecer” ya que se centra en la historia de un par de hermanos, en este caso afroamericanos y gemelos, solo que situado en el Mississippi de los 30s.

“El giro de tuerca” al que nos referimos va más allá que el del guión de Tarantino, ya que el hecho de que los vampiros a los que se enfrentan de improviso los hermanos, interpretados en un doble papel por el actor Michael B. Jordan, son blancos y miembros del Ku Klux Klan, por lo que en el contexto sociopolítico que actualmente se vive en la Unión Americana es importante su visibilidad y reconocimiento, un hecho histórico que de seguro hizo que se revolcara en su tumba “la vaca sagrada” del cine gringo, D.W. Griffith, autor de la controversial “El nacimiento de una nación” (1915) y quien irónicamente cumplía años el mismo 22, día de las nominaciones.

