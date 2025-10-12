VANGUARDIA: periodismo de avanzada

El periodismo es la literatura con prisa.

Matthew Arnold

Mi casa de letras celebra 50 años este octubre de 2025. La perseverante memoria me impulsa hacer un inventario de los muchos días en los cuales este medio informativo ha nutrido a la sociedad, no solamente de noticias, sino sobre todo de análisis de una realidad cuyo lado moridor parecería nunca descansar.

A mis 13 años, y unos cuantos menos de mi encuentro con la literatura auspiciado por Chita, mi madre, devoré el primer ejemplar del nuevo periódico VANGUARDIA en cuclillas en la sala de la casa paterna de Castelar, ejercicio que continúe haciendo durante la siguiente década. Los tiempos del gobierno de Óscar Flores Tapia apenas nacían y el barrio aquel parecía zona de guerra ante el derrumbe del antiguo penal del estado, para dar pie al frío y descuadrado edificio de la Tesorería y su horripilante diseño.

Las plumas de Fuentes Aguirre, Jim Bishop, Marco Almazán y don Humberto Hinojosa, entre otros, engalanaron la primera edición de este diario que, con un formato de gran calidad visual, incluía 18 páginas.

La actividad de los primeros años daba cuenta de la política y los políticos coahuilenses, algunos folclóricos como el diputado aquel que dijo que honrado, honrado, no era, o de las trastadas que eran narradas en la columna de Polka-Política, que luego fue sustituida por Don Politicón con caricaturas del maestro Mendoza.

Los ochenta marcaron un trazo esencial para el periódico, ya que en forma valiente se “atrevió” a denunciar las tropelías del gobernador Flores Tapia: en forma diaria y precisa dio cuenta de que tras las obras públicas existía su guardadito y del exceso en el ejercicio del poder, que posteriormente fueron el tropiezo del gobernador. En Politicón aparecía un enunciado final: Faltan X minidías para que termine este sexenio”, pero la cuenta falló porque el profesor renunció faltando meses para su encargo.

Digo que los ochenta marcaron una ruta porque años después de los sucesos narrados arriba, con un nuevo gobernador en Palacio Rosa y ante las críticas de opinión y editoriales de VANGUARDIA, fueron enviados pelafustanes que atacaron el edificio y al personal en un acto de represión directo con nombre y apellido.

VANGUARDIA, bajo el liderazgo de don Armando Castilla, acompañado siempre de Diana Galindo, logró posicionarse pronto como un vehículo de información, análisis y difusión de la cultura.

La muerte repentina del “Gordo” Castilla guardó su luto respectivo y, al recuperar la partida, el periódico penetró en una época de reformas e implementaciones, no solamente en el mundo virtual, sino en el formato, las alianzas de información, la inclusión de editorialistas y la apertura a las voces locales, el hablarse de tú con los gobernantes y la opinión distinta, diferente, procurando el respeto, pero siempre certeros.

Me integré a esta casa de letras a la mitad de vida del periódico, corría el año 2000 y, a invitación de Dianita Galindo, a través de Javier Medina, me incorporé a lo que en esas fechas era un proyecto de opinión ciudadana, formando parte de esa página, al lado de mis compañeros el maestro Andrés Mendoza, el finado Reyes y la profesora Esperanza Dávila.

VANGUARDIA ha sido siempre un campo fértil de ideas, opiniones, juicios y gozos. Decía un editorialista finado que era injusto que trataran a los periodistas como valientes, porque el término correcto era “inteligentes”. Sin embargo, ante los distintos embates que ha sufrido este periódico, es la valentía la que lo ha sacado siempre avante.

Hoy el liderazgo, a través de Dianita Galindo y su director Armando Castilla Galindo, genera un periodismo de avanzada, en una carrera sin retorno al compromiso de la información responsable, el análisis preciso y la libertad de expresión como método y tarea.

Un espacio que se desarrolla a pesar de los grandes retos de esta realidad, a saber: la desinformación como síntoma de la época; la polarización, el populismo y el autoritarismo; la impunidad; la inteligencia artificial y sus retos, y la confianza y lealtad de su audiencia.

Gabriel García Márquez lo define mejor: “El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. Por ello, el deseo de larga vida a VANGUARDIA, a sus directivos y al equipo que hace posible la aparición diaria de este medio.