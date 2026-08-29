Verdad, respeto, pluralidad y paridad

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Opinión
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    Verdad, respeto, pluralidad y paridad

Concluir una etapa al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y cerrar los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión me deja una profunda convicción: la política se construye con verdad, respeto, pluralidad y paridad. Durante este Año Legislativo tuvimos 100 sesiones en la Cámara de Diputados y en su receso, la Comisión Permanente realizó 20, en donde se aprobaron 170 dictámenes, incluidos nombramientos diplomáticos fundamentales. Conducir estos espacios confirmó que la labor legislativa es mantener viva la representación popular y dar cauce a la pluralidad democrática.

Para mí, cerrar este ciclo también significa reafirmar mi compromiso con México y con las mujeres. La paridad no puede ser solamente una cifra; debe traducirse en oportunidades reales, participación y capacidad de incidir en las decisiones del país.

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Durante mi presidencia en la Cámara de Diputados asumí esa responsabilidad y, ahora que esta etapa concluye, mi compromiso con la vida pública permanece. Estoy convencida de que las instituciones se fortalecen cuando la pluralidad permite procesar las diferencias con responsabilidad, respeto y altura de miras.

Con este mismo espíritu, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al que pertenezco, prepara las prioridades que impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. La agenda estará enfocada en los problemas que afectan todos los días a las familias mexicanas: seguridad, servicios públicos, economía y salud.

Llevaremos al debate del próximo Paquete Económico la exigencia de que el dinero público atienda las necesidades de los mexicanos. El presupuesto es dinero público y por ello cada peso se debe traducir en servicios de calidad, mayor seguridad y mejores condiciones para las familias, todo ello sin que crezca la deuda.

Ante los debates actuales sobre la regulación de los medios y los derechos de las audiencias, mi compromiso es defender las libertades, el derecho a la información y la libertad de expresión. La defensa de estos principios es también una defensa de la democracia y de una sociedad en la que todas las voces puedan expresarse, incluso aquellas que piensan diferente.

https://vanguardia.com.mx/opinion/informe-para-rendirte-cuentas-LM22847158

Comienza una nueva etapa parlamentaria, pero no cambian mis convicciones ni mi compromiso con México. Seguiré trabajando por un país más seguro, justo y próspero, y por una vida pública en la que las mujeres tengan cada vez más espacios para participar.

México necesita soluciones y, desde el Congreso, vamos a debatir con argumentos y poner alternativas sobre la mesa; porque hacer política también significa asumir la responsabilidad de construir el país que queremos. Ese compromiso no termina cuando termina un cargo, permanece en cada decisión, en cada debate y en cada batalla por México.

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Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán es una abogada y política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional. Desde el 2 de septiembre de 2025 es la presidenta de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura.​

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