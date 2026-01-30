Virtuosismo en el concierto inaugural de temporada de la OFDC

Un hilo conductor serpeó el primer programa de la nueva temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica del Desierto, concierto ofrecido el pasado jueves 29 de enero en el Teatro de la Ciudad, bajo la conducción de su director artístico titular, el maestro Natanael Espinoza. Las tres obras interpretadas por el conjunto orquestal fueron la Obertura Ruy Blas Op. 95 de Felix Menndelssohn, el Concierto Folklórico para piano a cuatro manos y orquesta sinfónica de John Carmichael y la Sinfonía No. 2 en Si menor Op. 5 de Aleksandr Borodin. Como solistas al piano en la obra de Carmichael actuaron Carles & Sofía Piano Dúo. El hilo conductor al que me refiero son algunos rasgos musicales compartidos en estas tres obras y en dos de estos autores. Me explico:

Felix Mendelssohn (1809-1847) ejerció una influencia profunda en Aleksandr Borodin (1833-1887), ya que el compositor ruso estudió las obras del autor alemán en su juventud. La influencia se reflejó en la claridad de la estructura formal en la sinfonía. Mendelssohn fue un defensor y continuador del equilibrio clásico durante el romanticismo musical. Borodin se apropió de esta transparencia al seguir el modelo que Mendelssohn perfeccionó.

Otra similitud donde la huella de Mendelssohn es inconfundible es en los Scherzos de Borodin: ligeros y rápidos. La lectura que el maestro Espinoza mostró en el concierto inaugural permitió apreciar dichas características. La obertura Ruy Blas Op. 95, basada en la obra dramática que escribió Victor Hugo en 1838, fue una muestra de equilibrio seccional de la OFDC.

Una característica notable en las interpretaciones del conjunto coahuilense es el empaste y volumen de sonido que ha logrado. Esta energía se pudo disfrutar en la obra mendelssohniana: un robusto inicio en la introducción temática de la obertura, seguida del electrizante contrapunto de las cuerdas. Aunque la obertura no está catalogada como poema sinfónico, sí se puede apreciar la intención de Mendelssohn de describir el dramatismo y fatalidad en la obra teatral, aproximando a la obra al ámbito del poema sinfónico. Haber entendido a cabalidad el argumento y sostener la tensión narrativa del texto implícita en la partitura es un acierto loable en la batuta de Natanael Espinoza.

Después de esta obra emblemática del romanticismo, siguió el estreno en México (y en nuestra ciudad) del Concierto Folklórico (1965) para piano a cuatro manos y orquesta sinfónica del compositor australiano John Carmichael (1930). Como solista al piano actuó el dueto formado por los pianistas catalanes Carles Lama y Sofía Cabruja, ensamble bajo el nombre de Carles & Sofía Piano Dúo. El hilo conductor del programa siguió tejiendo similitudes: los tres movimientos del Concierto Folklórico “describen” tres atmósferas preñadas de imágenes y sensaciones: La siesta interrumpida, La noche, Fiestas. Cabe mencionar que la obra de Carmichael está dedicada al dueto español.

La interpretación brillante y seductora del dúo Carles & Sofía estuvo apuntalada por el entendimiento de relojería fina entre ambos, la unicidad del sonido y balance de texturas, el cuidadoso entramado de atmósferas casi impresionistas en muchos de los pasajes, el virtuosismo electrizante de las cadencias de los movimientos extremos de la obra. La OFDC no solo acompañó y sostuvo al dueto pianístico a lo largo de la obra, sino que apuntaló desde todas sus secciones el arco sonoro y descriptivo implícitos en la partitura. La obra que cerró la velada inaugural de la temporada 2026 de la OFDC fue la Sinfonía No 2 en Si menor (1877) de Borodin. Obra de dimensiones épicas no solo por su tema, sino también por el nivel demandante de interpretación. Los cuatro movimientos del que consta la pieza contrastan entre sí. Ritmo y agresividad en el primer movimiento; agilidad y virtuosismo en el segundo; introspección, melancolía y lirismo en el tercero; explosión festiva y carácter épico en el último. La OFDC no dejó lugar a dudas del sólido ensamble que existe en sus secciones, de su musicalidad y virtuosismo.

CODA

“Toda composición debe escribirse en grandes pinceladas, clara y brillantemente, y del modo más práctico para voces y orquesta”. Aleksandr Borodin.