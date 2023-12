Xóchitl y Claudia: En los equipos de campaña, los mismos de siempre

Como recordará en la anterior entrega, por aquí se abordó la importancia que tienen quienes nos rodean, bajo el dicho popular de “dime con quién andas y te diré quién eres”, esto con relación a las precandidatas, porque le recuerdo que estamos en precampañas, por supuesto, es una ironía.

En ese tenor ya podemos tener una idea o aproximación de por dónde van las cosas o cuál es el trasfondo de las intenciones o aspiraciones de cada una de las candidatas, porque por estos días se ha develado quienes serán los que conformen sus equipos de campaña, que seguramente, dependiendo de quién triunfe en las elecciones, serán a la postre quienes tengan x, y o z cartera en el gabinete, una curul de primer nivel en el Senado o en la Cámara de Diputados. Inevitablemente eso pasará.

Otra vez, le ofrezco disculpas, pero los mismos rostros y nombres de siempre. Personajes que ya hemos visto en otros tiempos, en otros sexenios, en otras administraciones y que teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el país, o como usted lo quiera ver, estaremos asistiendo a pervivir bajo las mismas premisas administrativas que nos tienen postrados ante la desigualdad, la pobreza, la injusticia sistemática y, por supuesto, la inseguridad.

¿Por qué no hubo cambios en México cuando estuvieron a cargo de las secretarías en las que participaron, las gubernaturas que administraron, los partidos que lideraron, el Senado donde debieron de haber tomado decisiones torales o cuando fueron diputados en el Congreso de la Unión? ¿Será posible que entre 130 millones de mexicanos siempre sean los mismos los que se repartan puestos, posiciones y roles en el servicio público?

¿Por qué hoy tendríamos que creer que ahora sí viviremos en un México distinto? Si casi todos, para exentar a uno u dos –de los invitados a los equipos de campaña–, ya participaron en otro momento en los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel. Es más, algunos de ellos ya fueron candidatos o candidatas a la presidencia de la República con resultados desaprobatorios.

Para muestra basta un botón. Esta semana, por ejemplo, se determinó el lugar que tenemos en la prueba PISA realizada por la OCDE –que revisa el nivel que tienen nuestros niños y niñas en matemáticas, comprensión lectora y ciencias–, el mismo de 2009 a la fecha (México, con los peores resultados en prueba PISA desde el 2009). Por supuesto, mal de muchos consuelo de tontos, pero esto no es nuevo, y si quiere desde más atrás. Para quienes hoy se rasgan las vestiduras en materia de educación, seguridad, cultura, salud y el campo, entre otras tantas carteras, desde siempre hemos andado por la calle de la amargura, ¿o no? Y muchos de ellos por ahí anduvieron.

Lo mismo insisto con el tema de la seguridad; basta con que vea la estadística en cada dimensión, desde Fox a la fecha, para que se dé cuenta que las cosas no han cambiado. Y en estos equipos hay personajes que vienen desde Fox y, si le revisamos bien, desde Ernesto Zedillo, ¿y qué cambiaron? Si nos quejamos amargamente un día sí y otro también del México en el que vivimos, ¿qué no tuvieron responsabilidad? Otra vez vuelven a escena.

Otra vez la pregunta: ¿Qué hicieron los equiperos de ambas precandidatas –porque estamos en precampañas– cuando tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon? Perdón, el país siguió igual. No hay nada más ilustrativo que la evidencia, es decir, las estadísticas que usted se encontrará en la red, basta con que le busqué. Afortunadamente tenemos información para ver los dichos y los hechos de los amigos y amigas de las precandidatas. La memoria de corto y largo plazo hoy la representa la red, entre y vea de qué estamos hablando.

Si a ellos, por alguna razón, se les ha olvidado su oscuro pasado, es importante que usted sí lo tenga en cuenta, porque estaremos condenados a vivir bajo la práctica ordinaria de los gobiernos mercantilistas: “el dejar hacer y el dejar pasar”. Eso es lo que han hecho permanentemente los amigos y amigas de las candidatas. En el sentido estricto de la palabra, estamos hablando entonces de equipos patéticos. Si esos cartuchos quemados no funcionaron en su momento, no se engañe, no funcionarán ni ahora ni mañana porque, como dice el dicho, “cuando el perro es mañoso, aunque le quemen el hocico”.

Así es que ahora se nos viene otra tarea, aparte de investigar en profundidad que ha hecho Xóchitl y Claudia en su pasado como personas y como funcionarias públicas; toca indagar sobre las actividades que hicieron en pro de la evolución del país quienes les acompañen, quienes ahora son parte de su equipo de trabajo. Será posible que en un país de más de 130 millones de habitantes ¿no haya expertos o especialistas que puedan iluminar, asesorar o aconsejar a las candidatas en las diferentes dimensiones que hoy y mañana tendrán a su cargo?

O lo otro, saber si realmente los equipos son ornamentales, y si lo son, flaco favor que le hacen a las candidatas. Sabemos, porque así es, que hay una mano que mece la cuna y que ambas, una más que la otra, pueden tomar decisiones de forma personal; con sus propios criterios, ideales o valores, y en ese sentido los equipos no lo son tanto; son compromisos, son acuerdos y son posiciones y facturas que tendrán que pagar por el hecho de ser los rostros visibles de los grupos de poder que les patrocinan. En los tiempos del mercado nada es de a gratis. Así las cosas.

