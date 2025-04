¿Y si me pierdo y termino como Tom Hanks, viviendo en un aeropuerto? Para algunos es mejor no probar. Hay demasiado riesgo

“¡No! No quiero eso.” “No me gustan los vuelos con escalas.” “No quiero ir a ese lugar. Es que nunca he ido antes.”

Las respuestas ante las sugerencias de hacer algo distinto a veces asombran. Comer sushi, viajar a una ciudad nueva, tomar de una copa en vez de un vaso, probar el té helado, usar un teléfono celular, viajar solo, hacer trámites, pedir un favor, pedir informes, usar ropa diferente, darse un masaje, ir al teatro, escuchar música clásica (u ópera). Hay muchas sugerencias que nos hace la vida, y con frecuencia respondemos con un “no” fuerte y determinante. ¿Por qué?

He observado a algunas personas que tienen por costumbre la negación antes de siquiera terminar de escuchar la propuesta. Me he dado cuenta de que la respuesta tiene mucho que ver con el miedo. Es un poco el miedo a lo desconocido, pero creo que hay más miedo a equivocarse. Recuerdo la escena de la película “Pretty Woman” en la que Julia Roberts prueba el escargot (caracoles). ¿Se acuerdan? Por falta de conocimiento, toma el caracol con la pinza y ¡va! por error lo lanza por el aire donde es atrapada de manera elegante por el capitán de meseros. Me da la impresión de que el personaje de Ms. Roberts en esa película es inmune a la vergüenza. Bueno, no tanto, ya que no quiere admitir, al principio de la película que necesita usar hilo dental después de comer fresas.

¿Qué pasa si no uso la copa de manera adecuada? ¿Y si me pierdo en el aeropuerto? Cosa que es imposible. ¿Y si leo o entiendo algo mal y me equivoco? ¿Y si el masaje me da cosquillas? ¿Cómo puedo dejar que alguien que no me conoce me toque? ¿Qué tal si me gusta demasiado? ¿Cómo sabré en qué lugar quedarme si voy a una ciudad que no conozco? ¿Y si no me gusta? ¿Y si me enfermo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me pierdo y nunca vuelvo a casa? ¿Si me dicen que no? ¿Si descompongo algo? ¿Si echo a perder todo y no hay manera de componerlo?

Es terrible el miedo y nos roba muchas experiencias. Sugerencia: cuando vas a hacer algo nuevo, hazte acompañar por alguien, o pide consejos antes. Pero, por favor, no dejes de hacerlo.