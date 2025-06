Se tambalea la alianza entre el PT y Morena en Coahuila

La alianza electoral entre Morena y el Partido del Trabajo en Coahuila se tambalea entre pleitos, exigencias, chapuzas y una fuerte purga al interior de la organización política petista.

Si bien es cierto que el PT aportó votos a la 4T en la elección pasada, ahora las condiciones son distintas, pero este partido exige más posiciones políticas a pesar de su vulnerabilidad.

La dirigencia estatal de Morena sabe que su socio electoral ya no es el mismo del proceso electoral a gobernador y que enfrenta una crisis interna que los divide y desintegra.

Para comenzar, el partido, bajo la tutela estatal de Ricardo Mejía Berdeja, perdió el ayuntamiento de Múzquiz, ante la priista, Laura Jiménez.

Fernando Rodríguez, uno de los grandes impulsores de Mejía Berdeja y de su movimiento político, lo abandonó para fundar el partido México Avante, de Coahuila.

Hace unos días, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, se reunió con el líder estatal para dirimir diferencias, luego de varias semanas de ataques en su contra, de Ricardo y Lorenzo Menera.

La razón del enojo es la falta de cumplimiento de Jacobo a presuntos compromisos contraídos en campaña, y que se negaba a reconocer.

En distintos municipios de Coahuila, los dirigentes locales del organismo político, ha sido destituidos sin previo aviso, por lo que se mantienen enojados y frustrados.

El PT pretende candidaturas a diputados locales, en las regiones, centro, carbonífera y norte, y pide posiciones en los primeros sitios, en la lista de aspirantes plurinominales.

El dirigente morenista, Diego del Bosque tendrá que hilar fino para mantener la alianza, aunque en corto, sus amigos dicen que no se le ven muchas ganas de caer en las fauces del Tigre.

Al tiempo...

MEGA SÍ

Por fin alguien le dio el sí, al diputado local de Morena, Antonio Attolini, y no, no se entusiasmen, no fue el alcalde de Torreón, Román Cepeda ni la fiscal Anticorrupción, Karla Samperio.

En realidad, el sí, nada tiene que ver con asuntos judiciales, ni electorales, es algo más grande y valioso, y es que su novia Gabriela, aceptó la petición de matrimonio del político lagunero.

En un emotivo mensaje en redes sociales, Attolini Murra dijo que Gaby y él se eligen diariamente, y que eso es el misterio del amor.

¡Que comiencen las amonestaciones!

¿REGRESA TESLA A NL?

Anda fuerte el run run en el gobierno de Nuevo León, de que el empresario Elon Musk, va a retomar la construcción de la planta Tesla, tras perder la amistad con Donald Trump.

Así lo señalan, como trascendido, funcionarios de la secretaria de Economía neolonesa, que lucen esperanzados de que Musk, cumpla con la promesa de erigir la planta en tierra regia.

El gobernador, Samuel Rodríguez guarda cordura oficial, pero se come las uñas, por conocer la decisión del también dueño de la plataforma X.

En las próximas semanas se despejará la duda...

POR ADELA

Circula en redes sociales una entrevista en la que Adela Micha, en su programa de tv digital, La Saga, pregunta al líder nacional del PRI, Alito Moreno: ¿Si el PRI fuera una serie de televisión, sería un programa de drama, de comedia, o un reality de sobrevivencia?

¿Usted qué opina?

REMORAS LEGISLATIVAS

Los legisladores coahuilenses del PAN, Memo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, se comportan como autenticas remoras de la política nacional.

Ni Guillermo, ni Marcelo traen agenda propia, ni siquiera para criticar a Morena, y solo replican comunicados de sus compañeros legisladores, y copian noticias de medios informativos.

Los dos políticos laguneros gustan de asistir a eventos públicos del municipio de Torreón, y estatales, como invitados especiales, a pesar de carecer de peso político especifico.

Por sus actos los conoceréis, dicen....

LA PREGUNTA DE HOY

¿Puede Fernando Rodríguez, mantenerse como suplente del diputado del PT, Tony Flores, en el congreso local, a pesar que ya pertenece al partido México Avante?