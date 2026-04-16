Y tú ¿cómo te sientes hoy? El autoconocimiento a través de la exploración de las emociones es una herramienta valiosa

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Opinión
/ 16 abril 2026
    Y tú ¿cómo te sientes hoy? El autoconocimiento a través de la exploración de las emociones es una herramienta valiosa

Ayer nos envió una compañera una app que propone ayudar en el proceso de estar consciente de y vivir de manera más participativa nuestras emociones. Reconocer y gestionar las emociones no es un trabajo sencillo. Le eché un vistazo a la app y, para quienes apenas sí comenzamos a participar activamente en la gestión de nuestras emociones, me parece sencilla y adecuada, a la vez que profunda y valiosa.

Uno de los ejercicios que recomendamos en la terapia Gestalt es un diario de emociones. Pero ¿qué pasa si no sé diferenciar entre un pensamiento y una emoción? Y ¿qué pasa si estoy tan ofuscada que no sé qué estoy sintiendo? Definitivamente la ayuda de una app de este tipo y de la terapia es valiosa. Una herramienta que nos guía sin ser intrusiva es muy útil.

Tantas veces que le pregunto a alguien qué siente y se lanza a un titánico relato de los últimos eventos en su vida y qué está pasando/sucediendo, sin reparar en las emociones que tal vez se asoman evidentemente en su mismo relato. Sin saber qué siento, lo que me provocan los eventos y los momentos de la vida, no podré procesar. Procesar no es sinónimo de ya no sentir, sino que se refiere a conocerme a través de mis reacciones ante la vida. Ese conocimiento me mostrará mi historia, las creencias que he forjado desde la infancia y las opciones de ajustar el relato que me cuento de la vida. Me permitirá tomar decisiones para ajustar mi relación con la vida actual y futura.

¿Todo es a través de saber cómo me siento? Sí. Tomará tiempo. Necesitaré ir siendo cada vez más honesta conmigo misma. Un trabajo fuerte es poner de lado lo que creo que siento o creo que debo sentir para verme de frente y admitir lo que realmente estoy sintiendo. Ayer abrí la app. Comienza preguntando si en el momento siento energía alta o baja, positiva o negativa. ¡Chispas! Me costó mucho admitir, no que mi energía estaba negativa, sino que aparte estaba baja. De allí se despliega una cantidad amplia de emociones que corresponden a esa sensación. Y empieza la aventura. La app se llama “How we feel”. Lamento decir que no vi si hay versión en español.

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La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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