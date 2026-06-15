‘Y tu mamá también’, Spielberg y otros aniversarios

El pasado lunes 8 se cumplieron 25 años del estreno en los cines de México de “Y tu mamá también”, clásico contemporáneo que catapultó las carreras de su director y sus protagonistas a nivel internacional.

Y es que aunque la película tuvo un muy buen éxito de taquilla en su país (para esto, Cuarón ya había dirigido en Hollywood los bien recibidos remakes de “La princesita” y “Grandes esperanzas” y cuando menos Gael García Bernal había protagonizado “Amores perros”), fue hasta fines de ese verano que ganó en Venecia el prestigioso premio Marcello Mastroiani a mejores actores para Gael y para Diego Luna y el Golden Osella al Mejor Guión para Alfonso y su hermano Carlos, que abrió paso a estos últimos a su primera nominación al Oscar al Mejor Guión Original del 2002 y a los intérpretes a ser llamados a trabajar con otros importantes cineastas.

Así, en lo que Gael ya filmaba por entonces su tercera película mexicana “al hilo” de exportación como lo fue “El crimen del padre Amaro” (Carlos Carrera, 2002), Diego Luna hacía lo propio en el 2002 filmando bajo las órdenes del ganador del Oscar Kevin Costner en el western “Pacto de justicia” (2003) y en el 2004 de otro ganador de la estatuilla dorada como Steven Spielberg en “La Terminal” —y Gael a nivel internacional ese mismo año protagonizaba bajo la dirección del brasileño Walter Salles “Diarios de Motocicleta” y del español Pedro Almodóvar “La Mala Educación”—, más las películas, reconocimientos y series que se vinieron acumulando con los años.

Ya que mencionamos a Steven Spielberg, en el curso de la semana que se cumplieron aniversarios de grandes éxitos taquilleros de su filmografía como “Parque Jurásico” (estrenada el 11 de junio de 1993) y “Cazadores del Arca Perdida” (estrenada el 12 de junio de 1981) el cineasta estrenó a nivel mundial su más reciente película del género de ciencia ficción en dos décadas, “Día de la Revelación”, que pesar de sus críticas encontradas llegó al primer lugar de taquilla el fin de semana, lo mismo que casi todo el resto del mundo, y aunque tiene rivales desde “Toy Story” hasta Nolan el resto del verano, si su último éxito veraniego “Ready Player One” se mantuvo este por qué no.

Para terminar, y ya que hablamos de aniversarios y éxitos de taquilla, también el 11 de junio se cumplieron cuatro décadas de un clásico del género juvenil, de la autoría del desaparecido director John Hughes, que en México se tituló “Un experto en diversiones” (“Ferris Bueller’s Day Off”), que junto a “Top Gun” le dio al estudio Paramount dos de los más grandes éxitos del verano de 1986, así como a Hughes una continuidad como director de otros clásicos como “Mejor solo que mal acompañado” (1987) y “Tío Buck al rescate” (1989) y guionista y productor de fenómenos como “Mi pobre Angelito” (1990) junto a sus respectivas secuelas, entre otras más.

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