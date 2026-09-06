Sheinbaum promete conectar Monterrey por tren con CDMX y Nuevo Laredo antes de 2030

MONTERREY, NL.- Antes de concluir su Gobierno en 2030, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió que Monterrey estará conectado mediante un tren de pasajeros moderno y rápido con la Ciudad de México y Nuevo Laredo. Durante la presentación de su informe en Nuevo León, la mandataria colocó al proyecto ferroviario entre las principales obras federales para la entidad, junto con la construcción de 79 mil 800 viviendas, cinco nuevas preparatorias y diversas inversiones en infraestructura de salud. “Antes de que acabe el Gobierno van a poder ir en tren, moderno, rápido, de Monterrey hasta la Ciudad de México y hasta Nuevo Laredo”, afirmó ante los asistentes. Sheinbaum llegó este domingo a Monterrey como parte de la gira con la que durante septiembre llevará su informe de Gobierno a las 32 entidades del país. Al terminar el evento anunció que viajaría a Saltillo, Coahuila, como siguiente escala.

CASI 80 MIL VIVIENDAS; REPORTA AVANCE DEL 14% Otro de los compromisos de mayor dimensión para Nuevo León es la construcción de 79 mil 800 viviendas destinadas principalmente a trabajadores y familias de menores ingresos. Sheinbaum aseguró que el programa registra un avance de 14 por ciento con la participación del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda. La Presidenta informó además que 616 mil créditos del Infonavit en Nuevo León fueron reestructurados, como parte del programa para modificar financiamientos en los que los trabajadores acumulaban años de pagos sin conseguir reducir sustancialmente su deuda.

CINCO NUEVAS PREPARATORIAS Sheinbaum reconoció el peso industrial y económico de Nuevo León, pero señaló que su crecimiento poblacional y la llegada de trabajadores procedentes de otros estados han generado una mayor demanda de servicios públicos. En respuesta, aseguró que se construyen cinco nuevas preparatorias y que el Gobierno federal continuará ampliando la infraestructura educativa en coordinación con el Estado. “Aquí se desarrolló una industria muy importante en Nuevo León, que beneficia a todo el país”, dijo. REFUERZAN INFRAESTRUCTURA DE SALUD En materia de salud, la Presidenta destacó la construcción del nuevo Hospital General Regional de Santa Catarina, además de una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Juárez. También mencionó la sustitución de una Unidad de Medicina Familiar en Monterrey y la ampliación de la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE. A ello agregó la operación de 24 Centros LIBRE para las Mujeres, donde se ofrece acompañamiento legal y psicológico.

UN MILLÓN Y MEDIO DE NUEVOLEONESES RECIBEN APOYO La Presidenta aseguró que alrededor de 1.5 millones de personas en Nuevo León son beneficiarias de algún programa federal. Detalló que 583 mil adultos mayores reciben pensión; 49 mil 415 personas con discapacidad cuentan con un apoyo; 6 mil 428 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro, y 140 mil 421 estudiantes de preparatorias públicas cuentan con beca. En el sector agropecuario reportó 11 mil 495 pequeños productores incorporados a Producción para el Bienestar y 9 mil 723 beneficiarios de fertilizantes gratuitos. Cerca de 80 mil familias reciben Leche para el Bienestar, mientras 845 escuelas y 80 preparatorias han recibido recursos para mantenimiento a través de programas federales. Sheinbaum defendió estos apoyos frente a las críticas de sus opositores y sostuvo que se trata de derechos que no están condicionados a preferencias políticas o electorales. ASEGURA QUE BAJARON LOS HOMICIDIOS En uno de los pocos momentos dedicados expresamente a seguridad, Sheinbaum aseguró que el homicidio doloso ha disminuido de manera importante en Nuevo León de 2024 a la fecha, aunque durante su discurso no ofreció un porcentaje. Atribuyó la reducción al trabajo permanente del Gabinete de Seguridad y a la coordinación entre autoridades.

DEFIENDE RELACIÓN CON EU, PERO PONE LÍMITE La Presidenta aprovechó su visita al norte del país para enviar también un mensaje sobre la relación con Estados Unidos. Recordó distintos momentos de cooperación entre ambos países y destacó la relación que mantuvieron Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump durante el primer mandato del estadounidense. Sheinbaum aseguró que México aspira a mantener una buena relación con su principal socio comercial, pero resumió la posición de su Gobierno en una frase: “Cooperación siempre, subordinación nunca”. DEFIENDE LA 4T Y ARREMETE CONTRA EL PRI Y PAN El mensaje tuvo también un fuerte contenido político. Sheinbaum dedicó buena parte de su intervención a recorrer episodios de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana para vincularlos con lo que definió como los cinco principios de la Cuarta Transformación: independencia, soberanía, libertad, justicia social y democracia. Contrastó ese proyecto con los gobiernos que antecedieron a Andrés Manuel López Obrador y lanzó críticas contra PRI y PAN. La Presidenta aseguró que los 36 años previos a 2018 estuvieron marcados por empobrecimiento y desigualdad, y reiteró su señalamiento de que en México ocurrieron fraudes electorales en 1988 y 2006. También defendió la política salarial de los gobiernos de Morena. Afirmó que el salario mínimo pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos, equivalente, dijo, a un incremento real de 154 por ciento. “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.