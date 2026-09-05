Encharcamientos y caos vial por precipitaciones en Nuevo León

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    Encharcamientos y caos vial por precipitaciones en Nuevo León
    Fuertes precipitaciones en diversos municipios del estado de Nuevo León Fotos: cortesía
    Encharcamientos y caos vial por precipitaciones en Nuevo León

Las lluvias son resultado de una baja presión que se registra en la entidad este sábado

Las lluvias que se registran este sábado en Nuevo León que llegaron acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica han ocasionado encharcamientos y caos vial.

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Protección Civil de Nuevo León informó que derivado de las condiciones meteorológicas generadas por un canal de baja presión se registran precipitaciones de ligeras a moderadas intensas.

La presencia de las precipitaciones se ha hecho presente en la zona metropolitana, norte, citrícola y sur del estado. Entre los ayuntamientos con lluvia están: Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, Ciénega de Flores, Pesquería, General Zuazua, Marín, Doctor González, Cadereyta, Santiago, Cerralvo, Villaldama, Sabinas Hidalgo, Agualeguas y Vallecillo, entre otros.

Se informó de importantes encharcamientos en avenidas como Constitución y Eugenio Garza Sada en donde el tráfico avanzaba a vuelta de rueda. En el vado del Parque Canoas hasta se tuvo que aplicar un cierre preventivo.

Habitantes de distintas zonas compartieron de cortes de energía eléctrica, así como árboles caídos.

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PCNL estableció que hasta cerca de las 17:00 horas se tenía un reporte blanco.

La dependencia continúa con los recorridos de supervisión, monitoreo y vigilancia en cauces y vialidades, así como la atención a reportes de la ciudadanía.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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