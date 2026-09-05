Encharcamientos y caos vial por precipitaciones en Nuevo León

Las lluvias que se registran este sábado en Nuevo León que llegaron acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica han ocasionado encharcamientos y caos vial.

Protección Civil de Nuevo León informó que derivado de las condiciones meteorológicas generadas por un canal de baja presión se registran precipitaciones de ligeras a moderadas intensas.

La presencia de las precipitaciones se ha hecho presente en la zona metropolitana, norte, citrícola y sur del estado. Entre los ayuntamientos con lluvia están: Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, Ciénega de Flores, Pesquería, General Zuazua, Marín, Doctor González, Cadereyta, Santiago, Cerralvo, Villaldama, Sabinas Hidalgo, Agualeguas y Vallecillo, entre otros.

Se informó de importantes encharcamientos en avenidas como Constitución y Eugenio Garza Sada en donde el tráfico avanzaba a vuelta de rueda. En el vado del Parque Canoas hasta se tuvo que aplicar un cierre preventivo.

Habitantes de distintas zonas compartieron de cortes de energía eléctrica, así como árboles caídos.