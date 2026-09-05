Inicia en 2027 la construcción del Tren México-Guadalajara, asegura Sheinbaum

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    Inicia en 2027 la construcción del Tren México-Guadalajara, asegura Sheinbaum
    Desde la Arena VFG, en Tlajomulco, la mandataria detalló que a la brevedad iniciarán las licitaciones para el proyecto ferroviario. Cuartoscuro

El proyecto forma parte del plan de trenes de pasajeros que la Presidenta anunció desde inicios de su sexenio

CDMX.- El Tren México-Guadalajara arrancará su construcción el próximo año, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su Segundo Informe en Jalisco.

Desde la Arena VFG, en Tlajomulco, la mandataria detalló que a la brevedad iniciarán las licitaciones para el proyecto ferroviario.

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“Un (anuncio) muy importante que les va a gustar, el tren Ciudad de México-Guadalajara.

“Ya vamos a licitar Irapuato-León, León-Guadalajara, para que inicie el próximo año la construcción del tren, y recuperar ese hermoso medio de transporte que promueve el desarrollo rural”, aseguró.

El proyecto forma parte del plan de trenes de pasajeros que la Presidenta anunció desde inicios de su sexenio.

DESTACA SHEINBAUM COMBATE A LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO LERMA-SANTIAGO

Como parte de las acciones que se han impulsado desde su administración en beneficio de Jalisco, la Presidenta destacó el combate a la contaminación del río Lerma-Santiago.

“Estamos haciendo plantas de tratamiento y otras acciones, para que cuando salgamos del Gobierno, esa zona quede saneada”, detalló en torno al cuerpo de agua que desemboca en el Lago de Chapala, en Jalisco.

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También informó que el Estado tendrá una nueva central de energía eléctrica de ciclo combinado.

“Es la única que nos falta licitar”, afirmó.

En el evento en Jalisco, bastión de Movimiento Ciudadano, la Presidenta estuvo acompañada por miembros de su Gabinete, entre los que estuvieron el titular de Conagua, Efraín Morales; la Secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, y el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

PABLO LEMUS ACUDE A SALUDAR A LA PRESIDENTA

Aunque no estuvo en el escenario, el gobernador de la entidad, Pablo Lemus (MC), acudió al evento para saludar a la mandataria.

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Lemus estuvo acompañado de María del Refugio “Doña Cuquita” Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández.

“Recibí esta tarde a la Presidenta Caudia Sheinbaum, quien visita Jalisco para emitir un mensaje a los jaliscienses con motivo de su segundo informe de gobierno. Le expresé que tiene todo mi cariño y mi respeto, y que cuenta con Jalisco para seguir impulsando el desarrollo de México”, indicó en redes sociales.

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