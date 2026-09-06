Llega Claudia Sheinbaum a Coahuila con el tren, carreteras y hospitales como proyectos clave

Sheinbaum Pardo estará hoy en Saltillo para ampliar la información en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, presentado el pasado 1 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega hoy a Coahuila, donde su administración impulsa de manera directa proyectos clave de conectividad terrestre, servicios de salud pública y proyectos de sustentabilidad hídrica y social.

Uno de los proyectos federales de mayor alcance para Coahuila es el de la construcción del tren de pasajeros México-Nuevo Laredo, que pasará por la Región Sureste.

Esta vía, proyectada para abarcar una longitud total de 985 kilómetros, se encuentra actualmente en fase de desarrollo y reporta un avance físico inicial del tres por ciento en el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo. La obra promete redefinir la movilidad de pasajeros y la integración económica de la región con el centro del país.

CARRETERAS Y AUTOPISTAS

El reporte de infraestructura del Gobierno Federal detalla diversas obras carreteras activas orientadas a mejorar la seguridad y la logística del estado, como es la carretera Saltillo-Monclova, uno de los tramos prioritarios para Coahuila, con una longitud de 158 kilómetros, la cual registra actualmente un avance físico del 24 por ciento en sus obras de modernización.

El gobierno federal también impulsa el proyecto Puerto Verde, complejo logístico e industrial binacional que incluye la construcción de un tercer puente internacional de carga terrestre y ferroviaria entre Coahuila y Texas.

Entre Saltillo y Ramos Arizpe se impulsa un proyecto de autopista metropolitano actualmente en construcción, para agilizar el tránsito en la zona industrial de la región.

HOSPITALES

La inversión en el sector salud se ha enfocado en revertir el déficit de atención médica mediante la construcción de nuevas clínicas y hospitales de alta especialidad.

Tal es el caso del Hospital General Regional en Saltillo (IMSS), una de las obras de salud más grandes para la capital del estado, que contará con 558 camas, 9 quirófanos y 34 consultorios. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso con un 10 por ciento de avance físico.

También se impulsó el Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón (ISSSTE), que sustituyó al antiguo Hospital General Dr. Francisco Galdino Chávez; esta nueva unidad cuenta con 250 camas y fue formalmente inaugurada el 16 de mayo de 2025.

Además, en su informe destaca Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo que registran avances: la UMF Santa Bárbara, con el 87 por ciento de construcción y proyectada para 15 consultorios; y la UMF El Cortijo, con 48 por ciento de avance e igualmente proyectada con 15 consultorios.

Se indicó que se concluyó en diciembre de 2025 la Unidad Médica Familiar en San Buenaventura (ISSSTE). Asimismo, se reporta un 97 por ciento de avance en la sustitución del Hospital Rural de Matamoros (IMSS), que contará con 22 consultorios, 40 camas y 3 quirófanos, y prevé concluir en diciembre de 2026; y un 98 por ciento de progreso en la ampliación del Hospital Rural de San Buenaventura (IMSS), el cual contará con 50 camas y 3 quirófanos.

OBRAS HÍDRICAS

A la par de la infraestructura física, se indica que Coahuila avanza en la consolidación del proyecto metropolitano de redes troncales de Agua Saludable para La Laguna, el cual presenta un avance casi total del 99 por ciento, complementado por un 7 por ciento de avance en la tecnificación del Distrito de Riego de la misma región.

Por último, el informe indica que, en el ámbito social, la administración federal proyecta para el cierre de 2026 una cobertura de 885 mil beneficiarios en los Programas para el Bienestar en el estado, lo que representará una derrama económica directa de 19.2 mil millones de pesos destinados a pensiones y becas.