¿A poco la invitaron? Asegura Kristen Stewart que ‘nunca’ hará una película de Marvel

A lo largo de la carrera de Kristen Stewart ha cosechado el amor de los fanáticos y la predilección de los directivos en Hollywood, sin embargo hay un sector entre el público que no entiende cómo la joven ha participado en diversos proyectos de gran importancia, ya que consideran que no sabe actuar y siempre es la misma interpretación.

Precisamente en uno de los proyectos que falta ver a Kristen era sumarse a alguno de los elencos de Marvel, decisión que según ella dio a conocer no se sumaría, claro en caso de que exista una invitación a sumarse.

La actriz, quien en breve contraerá nupcias con la guionista Dylan Meyer, reveló en el podcast ‘Not Skinny but Not Fat’ que la sola idea de participar en el universo cinematográfico de Marvel es una “maldita pesadilla”.