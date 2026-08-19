De las pasarelas a las cocinas: Participa la saltillense Michelle Malacara en ‘MasterChef 24/7’ de TV Azteca

Quedan 11 días para que concluya la primera edición 24/7 de ‘MasterChef’ de TV Azteca, y entre los participantes han surgido personalidades que dan de qué hablar dentro y fuera del reality, a veces por sus platillos, por sus historias personales y hasta por las alianzas que se han forjado. Una de ellas es la originaria de Saltillo, Michelle Malacara. La competidora, que se presentó como modelo en la producción del show, ha demostrado que sus habilidades culinarias sirven para conquistar los diversos retos de la semana, como el que recién logró en compañía de Lancer, con quien se le ha visto en acercamientos cariñosos para luego terminar su relación amorosa ante las cámaras hace un mes. Desde que entró al reality, Michelle contó que ha formado parte de campañas o trabajos publicitarios a nivel nacional, e incluso en su biografía maneja que forma parte de la empresa New Icon Models Management.

“Yo he chambeado en un chingo de cosas, he aprendido también a ver por mí misma, siempre he sido: ‘Yo puedo sola’. Ahorita estoy solita en Ciudad de México y trato de portarme bien”, dijo hace unos días a sus compañeras al reflexionar sobre su vida. Entre los momentos en los que ha sido protagonista dentro del reality show está el pleito que tuvo con su competidora más acérrima, Ixdit, con quien llegó hasta los gritos durante el reto de las mermeladas.

FIRME ANTE LAS PRUEBAS Lo que empezó como simples diferencias para esterilizar y organizar las estaciones terminó convirtiéndose en una discusión llena de estrés, presión y reclamos en plena cocina, que llamó la atención de la audiencia y hasta de los jueces. Su cercanía con Lancer y con Carmen la puso a prueba sobre la manera de trabajar en equipo, incluso con aquellos con quienes no se lleva bien dentro de la convivencia y de la casa de ‘MasterChef’.

E incluso, hace semanas, el tema giró en torno a su encontronazo con la chef Zahie Téllez, quien la castigó y le dio el delantal negro debido a su forma de confrontarla, pese a que la jueza es la figura de autoridad en el reality que conduce Claudia Álvarez. TV Azteca apostó a que esta nueva edición de ‘MasterChef’ se celebrara en formato 24/7, transmitiendo en vivo por Disney+, además de las diversas galas por Azteca Uno de domingo a viernes.

La competencia entra en sus días cruciales, con jornadas continuas de eliminación para definir a los finalistas que llegarán al último programa.