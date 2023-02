Abogados de Pablo Lyle apelarán la sentencia

Los abogados de Pablo Lyle aseguran que el actor no debió pasar ni un día en la cárcel, pues cuando ocurrió el episodio del incidente de tránsito, él sólo intentaba defender a su familia que viajaba en el automóvil, así que tras darse a conocer su sentencia, de 5 años en prisión y 8 de libertad condicional, su defensa apelará.

“En mi opinión su condena fue errónea y sigue siéndolo, por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él sólo defendió a su familia”, expresó el abogado Philip Reizenstein en entrevista para “Ventaneando”.

Para el abogado, los fiscales de la Corte cometieron errores y fue exagerado que pidieran que 15 años de prisión para Pablo, y no buscaron justicia sino venganza; esto, asegura, no tiene que ver con el sentir de la familia Hernández, quienes perdieron a un familiar y se comprende su dolor.

“Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes, esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico, pero los fiscales de la Corte debería de buscar justicia y no venganza”, expresó Reizenstein.

La defensa reiteró que si el señor Juan Ricardo Hernández no se hubiera bajado del automóvil y golpeado la ventana del auto donde viajaba Lyle y su familia, no se hubiera suscitado el desagradable momento que culminó con una muerte.