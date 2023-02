Sentencian a 5 años a Pablo Lyle por homicidio involuntario

Este 3 de febrero a las 2:00 de la tarde, tiempo de Miami, Florida, inició la audiencia en la que se dictó la sentencia de cinco años en prisión estatal y ocho años de libertad condicional al actor Pablo Lyle por homicidio involuntario en perjuicio de Juan Ricardo Hernández luego de que el jurado lo encontró culpable en octubre del año pasado.

En la jornada de este viernes, la defensa de Lyle emitió argumentos en busca de reducir la sentencia dictada por la jueza Marisa Tinkler Méndez toda vez que en diciembre de 2022 desestimó realizar otro proceso a fin de volver a revisar el caso.

Antes de emitir la sentencia, la jueza advirtió: “Nadie aquí va a salir satisfecho. El señor Lyle ha aceptado su responsabilidad en este caso. Hay ciertos lineamientos para las sentencias y se ha pedido a la corte evaluar cada uno de ellos”.

“Ese día el señor Lyle, creo yo, actuó no por temor, sino por su carácter y con rabia. Yo no creo que este es el verdadero carácter de Pablo Lyle, solo fue ese día. La corte piensa que Pablo Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández. Lo que hizo el señor Lyle fue un acto de violencia”, continuó.

“El señor Hernández no merecía morir por lo ocurrido ese día. El señor Lyle decidió actuar de cierta manera para resolver un conflicto que es un acto que no está protegido por la ley. El testimonio del forense establece que el puñetazo fue fuerte, que aunque no dejó lesiones externas, causó lesiones externas y nuevamente eso causó una serie de eventos que desembocaron en la muerte del señor Hernández”, dijo Tinkler Méndez mientras Pablo Lyle la escuchaba con una expresión de serena tristeza.

Por otra parte, la jueza dijo que se tomarán en cuenta las atenuantes que para el caso contempla el estado de Florida.

Si bien reconoció que haber golpeado a Juan Ricardo Hernandez, “fue la peor decisión en la vida de Pablo Lyle”, la jueza afirmó que Pablo Lyle no es una amenaza para la sociedad.

Durante la audiencia, la defensa hizo énfasis en que Pablo Lyle reaccionó en contra de Hernández porque sintió amenazada la seguridad de sus hijos cuando la persona hoy fallecida golpeó el vehículo en que viajaban a consecuencia de un incidente vial, asimismo, se señaló la presunta buena voluntad del actor al mostrarse siempre arrepentido por su acción y preocupado por el destino de Juan Ricardo Hernández.

El abogado mencionó que Pablo Lyle llegó a pensar que Hernández utilizaría un arma en contra de su familia, y reconoció que Lyle es culpable de su estado de histeria, pero no del deceso de la víctima del supuesto homicidio involuntario.

Se sostuvo que se trata de un individuo sin antecedentes criminales y que el asesinato involuntario de Juan Ricardo Hernández no fue un acto premeditado.

En la audiencia también comparecieron Sylvia Lyle y Ana Araujo, hermana y esposa de Pablo Lyle, quienes resaltaron los valores del artista.

Trascendió también el apoyo de la comunidad artística para Pablo Lyle, entre lo que destaca una carta y un video enviados por Andrea Legarreta a la jueza Marisa Tinkler para pedirle que la sentencia a su amigo sea la mínima.