Adrián Marcelo y Karina Torres: ¿serán las nuevas estrellas de ‘La Casa de los Famosos All Stars’?

El regreso de ‘ La Casa de los Famosos All Stars’ está generando gran expectativa. Previsto para 2025, este formato promete reunir a las figuras más polémicas de ediciones pasadas, y d os nombres destacados han acaparado la atención: Adrián Marcelo y Karina Torres . Aquí te contamos los detalles más recientes sobre su posible participación.

Aunque Adrián no ha confirmado su participación, en una entrevista reciente con Multimedios, mencionó que no planea trabajar fuera de Monterrey. Sin embargo, esto no ha frenado las especulaciones de los fanáticos que anhelan verlo nuevamente en un reality show de alto impacto.

Por otro lado, Karina Torres, influencer reconocida y amiga cercana de las “Perdidas”, también suena fuerte como posible integrante del programa. Su carisma, conexión con la comunidad LGBT+ y presencia en redes sociales la convierten en una opción interesante para la dinámica de encierro que caracteriza a este reality de Telemundo.

Aunque Telemundo no ha confirmado oficialmente a ningún participante, los rumores crecieron tras un video promocional en redes sociales con la frase característica de “La Jefa”, invitando a los seguidores a prepararse para sorpresas en esta nueva edición.