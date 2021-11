Afirma nuevo libro que el príncipe Carlos hizo el comentario sobre el tono de piel de Archie

En el libro de Christopher Andersen,“Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, escribe que el príncipe le dijo a la duquesa de Cornualles “me pregunto cómo serán los niños...”, de acuerdo a información del portal Page Six del New York Post.

El autor estadounidense alega en su libro que Carlos hizo el comentario el día en que se anunció el compromiso de Harry y Meghan en noviembre de 2017.

Por su parte, Clarence House a través de un comunicado tachó de “ficción” las afirmaciones contenidas en el nuevo libro según las cuales el príncipe de Gales fue quien especuló sobre el color de la piel de los futuros hijos del duque y la duquesa de Sussex.

Harry y Meghan acusaron a un miembro de la familia real -no a la Reina ni al Duque de Edimburgo- de racismo en unas impactantes afirmaciones realizadas durante su entrevista con Oprah Winfrey a principios de este año.