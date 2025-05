‘¡Ahora me pertenece!’ Taylor Swift recupera su catálogo musical tras años de disputa y regrabaciones

“He estado rompiendo en llanto de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho... ahora me pertenece... a mí” , escribió la cantante estadounidense en una carta publicada en su página web.

“Hola. Intento ordenar mis pensamientos y crear algo coherente, pero ahora mismo mi mente es solo una presentación de diapositivas. Un flashback de todas las veces que soñé despierta, deseé y anhelé la oportunidad de contarles esta noticia. Todas las veces que estuve taaaaaaaaaaaan cerca, intentándolo, solo para que se me fuera. Casi dejé de pensar que podría suceder, después de 20 años de que me colgaran la zanahoria y luego me la arrebataran. Pero todo eso ya es cosa del pasado”, escribió Swift en una emotiva declaración publicada en su sitio web.

“Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que regrabé y lancé meticulosamente cuatro de mis álbumes, llamándolos ‘Taylor’s Version’”, dijo sobre lo que calificó de su “mayor sueño hecho realidad”.

“El apasionado apoyo que mostraron a esos álbumes y la historia de éxito en la que convirtieron ‘The Eras Tour’ me permitieron recomprar mi música”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Reafirma su reinado! Se corona Taylor Swift como la más escuchada de Spotify en 2024

Afirmó que uno de sus propósitos de trabajar durante mucho tiempo era recuperar su música en totalidad, agradeciendo a su equipo legal y a sus millones de seguidores que la han apoyado en todo momento.

“Decir que esto es el sueño de una superestrella hecho realidad es, en realidad, ser bastante reservado. A mis fans, saben lo importante que ha sido para mí, tanto que lo regrabé y lo publiqué meticulosamente una y otra vez, llamándolo “Taylor’s Version”. No tengo palabras para agradecerles por ayudarme a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora [...] Todo lo que siempre he deseado era la oportunidad de trabajar lo suficiente para poder comprar mi música directamente. Será para siempre, a partir de la medianoche, en el momento en que Capital me transfiera todo de nuevo. Gracias al equipo de Taylor; cada interacción con el equipo legal ha sido honesta, justa y respetuosa”, continuó en su carta publicada en su sitio web.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Reinan mujeres en el streaming mundial! Taylor Swift, Billie Eilish, BLACKPINK y Ariana Grande a la cabeza