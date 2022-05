Alex Fernández hace reír a los saltillenses con su stand up ‘Sin Toronja’

Después de casi tres años de no estar en un escenario, el comediante mexicano arrancó su tour a principios de abril , un show que considera muy especial porque con risas trata uno de los temas que más nos están afectando: los costos emocionales que dejó la pandemia. El 5 de mayo, Alex se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler , donde cientos de personas se dieron cita para verlo.

“ Sin Toronja ” es el nuevo show de stand up de Alex Fernández , el cual va de la risa a la empatía y se centra en la salud mental. El comediante trata de darle un lado chistoso a la depresión y la ansiedad ¿Hay algo de gracioso en ellas? Esa es una de las preguntas que trató de responder, al mismo tiempo que tocó temas como las redes sociales, las series, el matrimonio, entre otros.

A las 21:30 horas las cortinas del teatro se levantaron y ahí se encontraba Alex con un sombrero y una camisa que lo hacían lucir “muy norteño”, según se describió, así como una toronja colgando como escenografía. El comediante comenzó su show presentándose y haciendo algunos chistes sobre la ciudad: “¿Aún tienen dinosaurios o ya se extinguieron?”, preguntó entre risas.

Con la energía que caracteriza a sus presentaciones, el comediante se mostró emocionado de estar en la ciudad. “Un gusto estar con ustedes, ¿aquí es Monterrey?, no es cierto, no se crean, aquí está más bonito. Saltillo es un honor estar aquí, es una hermosura el noreste de este país, estamos dando la vuelta norteña por eso me compré este sombrero y esta camisa. Estoy muy emocionado de venir por primera vez a Saltillo a dar un show, estar en este teatro tan hermoso por fuera”, comentó.