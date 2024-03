Andrea Legarreta devastada... ¿de qué murió Mateo, sobrino de la conductora de Hoy?

Valentina Martínez, madre de Mateo, también compartió su dolor en las redes sociales, revelando la gravedad de la situación y pidiendo apoyo en forma de oraciones y buenos deseos. Aunque su corazón esté destrozado por la pérdida de su hijo, encuentra consuelo en la fe y en el amor que compartieron.

Para Andrea Legarreta, la partida de su sobrino es un golpe difícil de asimilar. En un mensaje conmovedor, la presentadora expresó su amor por Mateo y su hermano Jero, destacando la fortaleza y el amor que siempre los unirá como familia. Aunque su ausencia duela, su recuerdo vivirá para siempre en sus corazones.

“Mi niño lindo, ¡el mejor hermano!, ¡los mejores hermanos! Qué afortunados de tenerse y tener a los mejores padres. ¡Siempre serán el mejor equipo amor! Y Mateo siempre estará acompañándolos y viviendo en ustedes. Te amo mi Jero, eres grande y maravilloso. Soy muy orgullosa de ser tu manina y la de Mateo. ¡Siempre contigo amor!”, escribió Andrea Legarreta.

Siguiendo con su emotiva despedida, la ex pareja de Erik Rubín agregó el agradecimiento que siente por haber podido ser su madrina y haber pasado tanto a su lado:

“Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido... Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso... ¡Tan sólo 14 años! ... Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo, pero no es así”.

Ante este hecho, señaló que a veces ni la mente ni el corazón entienden o aceptan la ausencia, pero sus padres y su hermano menor, les han mostrado lo que es la aceptación y el amor a un ser para mantenerse fuertes y unidos, agregando que puede ver que fue bendecido con los mejores progenitores y su hermano, destacando que: