Andrew Garfield dejará temporalmente la actuación

Hace unas semanas contendía por el Oscar a Mejor Actor, pero ahora Andrew Garfield decidió dejar temporalmente la actuación después de terminar su trabajo en la miniserie “Under the Banner of Heaven”.

Después de una intensa temporada de premios, el actor, que entre sus muchos papeles dio vida a Spider-Man, declaró a la revista Variety que en esto momento de su vida necesita “descansar un poco y recalibrar el futuro”.

“Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una persona normal por un tiempo”, explicó el histrión, cuyo papel como Jim Bakker en la película “The eyes of Tammy Faye” (Los ojos de Tammy Faye) le valió numerosos reconocimientos, aunque fue su interpretación en “Tick, Tick, Boom” la que le dio la nominación en los pasados premios de la Academia.