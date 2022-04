“The Offer”, la advertencia de la mafia en la filmación de “El padrino”

Aunque “ The Godfather” es un ejemplo extremo, Colin Hanks , quien interpreta a uno de los ejecutivos de la empresa que en ese entonces era dueña de Paramount, Gulf + Western , considera que “ The Offe r” es una ventana hacia lo difícil que es hacer cualquier cosa en Hollywood.

“ He hablado con cineastas realmente aclamados y reconocidos que hicieron una película increíble y luego asumieron que podrían hacer lo que quisieran después y no pudieron ”, dijo Teller. “ Incluso algunas estrellas de cine verdaderamente grandes, te sorprendería lo rápido que se desvanece el entusiasmo por ellas si no están teniendo un éxito. Y alguien me dijo: ‘En este negocio, a nadie le importa lo que hiciste hace dos años’. Creo que a nadie le importa lo que hiciste hace siete meses. Es un campo de pruebas constante ”.

“Me pregunto qué pensará de todo esto. Espero que nos dé su bendición”, dijo. Por ahora, Coppola ha desestimado el proyecto y dijo en marzo a Variety que “The Offer” no coincide con sus recuerdos sobre lo ocurrido.

Hollywood no ha terminado de contar todo sobre “The Godfather”. Una película sobre la travesía para lograr este clásico, protagonizada por Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal y titulada “Francis and the Godfather”, también está en camino.

Por Alicia Rancilio Agencia The Associated Press.