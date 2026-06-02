¡Apuesta de Disney! Bizarrap se une al universo de ‘Toy Story 5’ con un nuevo personaje animado

Todo parece indicar que los productores de ‘Toy Story 5’ buscan conquistar a una audiencia cada vez más amplia. Aunque la historia está dirigida principalmente al público infantil, el fichaje de estrellas de la música podría tener como objetivo atraer también a espectadores jóvenes y adultos. Por ello, se dio a conocer que el productor argentino Bizarrap tendrá una participación especial en la película con un nuevo personaje. “@bizarrap es la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de #ToyStory5, que llega a los cines este 17 de junio”, escribió la cuenta oficial de Walt Disney en redes sociales para confirmar la incorporación del artista al proyecto.

¿QUÉ PASÓ CON BIZARRAP? Bizarrap se suma a los recientes fichajes de la franquicia, entre ellos Bad Bunny, quien presta su voz al personaje de ‘Pizza con Anteojos’, y Taylor Swift, encargada de interpretar el nuevo tema original de la película, titulado ‘I Knew It, I Knew You’. El productor argentino se incorporará únicamente al elenco de doblaje en español de ‘Toy Story 5’, aunque hasta el momento no se ha confirmado si también participará en la versión en inglés. Ganador de cuatro Premios Latin Grammy, Bizarrap dará vida a ‘Santa de Jardín’, un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes que habita en el patio trasero de una zona residencial, de acuerdo con un comunicado difundido este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.

Asimismo, trascendió que el personaje creado para el músico compartirá una escena con ‘Pizza con Anteojos’, cuya voz es interpretada por Bad Bunny, según la misma fuente. Esta será la primera incursión de Bizarrap en una producción cinematográfica, mientras continúa desarrollando su carrera musical y participando en festivales de América Latina.

UNA HISTORIA DE JUGUETES La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrenará el próximo 19 de junio, marcando el regreso del vaquero Woody a la pantalla grande. El lanzamiento ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia debido a la incorporación de nuevos personajes y desafíos en una historia que volverá a combinar aventura, comedia y emotividad. (Con información de EFE)

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