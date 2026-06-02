Junio llega cargado de estrenos: dragones, cocina, crimen y aventuras dominan el streaming

El Mundial no es lo único que estará presente en el entretenimiento durante este mes. Series de acción, contenidos de fantasía y nuevas temporadas llegarán a las plataformas para conquistar a la audiencia que está lejos del fútbol.

‘MICHAEL JACKSON: EL VEREDICTO’ — 3 DE JUNIO Este miércoles llega a Netflix ‘Michael Jackson: El Veredicto’, una docuserie de tres episodios que relata uno de los escándalos más mediáticos y abrumadores en la vida del llamado ‘Rey del Pop’. En 2003, Michael Jackson, posiblemente una de las figuras más famosas y queridas de la cultura popular, fue acusado de múltiples cargos de pederastia, lo que desencadenó una tormenta mediática y un proceso judicial que cautivó a millones de personas. Este documental reconstruye el juicio —y todo lo que lo rodeó— a partir de los testimonios de quienes lo vivieron dentro de la sala, bajo la dirección de Nick Green y la producción ejecutiva de David Herman.

‘CAPE FEAR’ — 5 DE JUNIO La serie que se estrena el próximo 5 de junio está basada en la novela ‘The Executioners’ y retoma la historia que Martin Scorsese llevó al cine en ‘El Cabo del Miedo’ (1991). La producción cuenta con Steven Spielberg como productor y sigue a Anna y Tom Bowden, una pareja de abogados cuya vida se ve alterada cuando Max Cady, un peligroso delincuente relacionado con un caso de su pasado, recupera la libertad. Con sed de venganza, el hombre inicia una persecución psicológica que pondrá en riesgo la estabilidad y la seguridad de toda la familia. El elenco está conformado por Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson, bajo la dirección de Nick Antosca.

‘BEST OF THE WORLD WITH ANTONI POROWSKI’ — 8 DE JUNIO Los viajes y el descubrimiento de lugares, experiencias y gastronomía serán los protagonistas de la docuserie de cuatro episodios ‘Best of the World with Antoni Porowski’, cuya primera parada será la Ciudad de México. Sin embargo, el recorrido llevará a la celebridad canadiense a explorar también París, Nueva York y Londres. El proyecto, producido por National Geographic, se estrenará el 8 de junio en Disney+.

‘ROSARIO TIJERAS’ — 10 DE JUNIO La quinta temporada de la narcoserie ‘Rosario Tijeras’ llega a Netflix a menos de un año de que su cuarta entrega lograra permanecer entre los contenidos más vistos de la plataforma durante varias semanas. Los nuevos episodios, nuevamente protagonizados por Bárbara de Regil, prometen impactar a los seguidores de la historia. La temporada retomará los acontecimientos posteriores al final de la cuarta entrega, cuando ‘Ruby’, hija de ‘Rosario’ e interpretada por Samantha Acuña, tomó la decisión de unirse al bando enemigo, provocando una ruptura que marcará el desarrollo de la historia a lo largo de sus 40 capítulos.

‘LA CASA DEL DRAGÓN’ — 21 DE JUNIO Una de las precuelas más exitosas del streaming es, precisamente, ‘La Casa del Dragón’, que con su tercera temporada busca ofrecer a los fanáticos más acción, conflictos e intrigas entre las familias que disputan el poder. Según la sinopsis oficial, la historia se centra en la brutal guerra civil conocida como la “Danza de los Dragones”, donde la facción de “Los Negros”, liderada por Rhaenyra Targaryen, y “Los Verdes”, encabezados por Aegon II y Aemond, llevan al reino de Poniente a un conflicto sin precedentes. Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower) encabezan nuevamente el elenco de esta producción, que llegará a HBO Max el próximo 21 de junio.

‘AVATAR: LA LEYENDA DE AANG’ — 25 DE JUNIO Tras dos años de espera, el próximo 25 de junio llegará al catálogo de Netflix la segunda temporada de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ en su versión live action, con la expectativa de igualar o superar el éxito de audiencia de su primera entrega. En esta nueva etapa de la historia, ‘Aang’, ‘Katara’ y ‘Sokka’ se adentran en el vasto y peligroso Reino Tierra. Su principal objetivo será encontrar un maestro de tierra para Aang y convencer al esquivo Rey Tierra de unirse a la batalla contra el Señor del Fuego Ozai. El elenco incluye a Miya Cech como la maestra tierra ‘Toph Beifong’, además del regreso de Gordon Cormier (‘Aang’), Kiawentiio (‘Katara’), Ian Ousley (‘Sokka’) y Dallas Liu (‘Zuko’).

‘EL OSO’ — 26 DE JUNIO La quinta y última temporada de ‘El Oso’, protagonizada por Jeremy Allen White como Carmen ‘Carmy’ Berzatto, Ayo Edebiri como ‘Sydney Adamu’ y Ebon Moss-Bachrach como Richard ‘Richie’ Jerimovich, llegará a Disney+ el próximo 26 de junio. Para despedir a la exitosa serie ganadora de múltiples premios Emmy, la historia comenzará la mañana después de que Sydney, Richie y Natalie descubran que Carmy ha abandonado la industria restaurantera y el restaurante.