Taylor Swift regresa al country con tema original para ‘Toy Story 5’

Las sospechas resultaron ciertas y Taylor Swift es otro de los fichajes de ‘Toy Story’, aunque no para dar voz a alguno de los nuevos personajes de la historia protagonizada por ‘Woody’, ‘Buzz’ y ‘Jessie’, sino para aportar una nueva canción a la película, específicamente para la historia de la querida vaquerita. Titulada ‘I Knew It, I Knew You’, la canción se estrena este viernes. Disney la presenta como “el regreso al country” de la superestrella, por lo que es innegable que ‘Jessie’ tiene relación con el tema, ya que desde hace semanas se especula que la trama la reunirá con su dueña original, ‘Emily’. El tema fue coescrito y coproducido por Swift y Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la artista tras su última colaboración en el álbum ‘The Tortured Poets Department’.

¿QUÉ PASÓ CON TAYLOR SWIFT Y ‘TOY STORY’? La canción está disponible como sencillo en CD a través de su tienda en línea, con versiones acústica y para piano, además de la versión de estudio. Estará a la venta hasta el miércoles por la tarde en edición limitada y los envíos comenzarán el 19 de junio, fecha del estreno de la película. La cuenta regresiva digital para este anuncio se extendió por todas partes, desde la tienda en línea de Swift hasta una valla publicitaria en Times Square, convirtiendo el 1 de junio en una especie de víspera de Año Nuevo para sus seguidores. Por su parte, la prometida de Travis Kelce confesó que siempre ha sido fanática de la historia y de sus personajes, y que, tras ver la quinta entrega, se inspiró para escribir esta nueva letra que la “regresa” al country.

“Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era un niño de 5 años viendo la primera película de ‘Toy Story’. Me enamoré instantáneamente de ‘Toy Story 5’ cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección. A veces solo lo sabes, ¿verdad?”, escribió la intérprete de ‘Cardigan’.

El guionista y director Andrew Stanton declaró: “Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que comprendió por lo que estaba pasando el personaje fueron innegables. La canción está profundamente ligada a ‘Toy Story’. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había pertenecido a ese universo, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue cosa del destino”.

La película se estrena el 18 de junio en los cines de México y la gala de estreno se realizará la próxima semana, por lo que existe la posibilidad de que Swift interprete el tema en vivo. (Con información de Variety).

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